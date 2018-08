Emoji sempre più eterogenee | allo studio faccine che rappresentino le diversità

Le possibili novità delle Emoji 2019 - tra coppie sempre più diverse e disabilità : La prossima generazione di emoji potrebbe rappresentare una serie di diverse coppie che si tengono per mano, rispecchiando la realtà e rappresentando generi e nazionalità diverse attraverso 55 combinazioni possibili. Il mondo delle emoji è in continuo fermento e sempre di più si adegua ai tempi. Un post sul blog del consorzio Unicode, l’organizzazione responsabile di definire in tutto il mondo i set di caratteri in uso dai dispositivi ...