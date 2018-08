bologna.repubblica

: Emilia, i sindacati: 'A Ferragosto centri commerciali chiusi' - Nutizieri : Emilia, i sindacati: 'A Ferragosto centri commerciali chiusi' - rep_bologna : Emilia, i sindacati: 'A Ferragosto centri commerciali chiusi' [news aggiornata alle 12:38] - misnrotta : @Vycril2 @VogelMonica @MatteoOhayoo @GiuliaGrilloM5S @OmnibusLa7 Purtroppo ciò che è accaduto in Emilia Romagna con… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Nei giorni di festa non si lavora. Anche perin-Romagna itornano alla carica e, come fatto in passato per altri giorni festivi: per il prossimo 15 agosto le categorie del ...