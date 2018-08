Elementary 6 Rai 2 | anticipazioni 17 e 10 agosto 2018 | Sherlock Holmes sconvolto da una

Cambia l’orario di Elementary 6 su Rai2 per gli Europei di Glasgow 2018 - anticipazioni 10 agosto : La programmazione di Elementary 6 su Rai2 subisce un lieve Cambiamento nella serata del 10 agosto. L'emittente continuerà a mandare in onda la nona giornata degli Europei di Glasgow 2018 e, al termine, trasmetterà tre nuovi episodi della serie tv crime con Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Nel particolare, stasera ci sarà il settimo, l'ottavo e il nono episodio della sesta stagione in prima assoluta. Si intitola "Compagni di sobrietà" l'episodio ...

Nuovo triplo episodio di Elementary 6 su Rai2 - trame 3 e 10 agosto : vuoti di memoria per Sherlock : Nuovo imperdibile appuntamento con Elementary 6 su Rai2. In prima visione assoluta va in onda la sesta stagione della serie tv crime targata CBS. Stasera, 3 agosto, ci saranno gli episodi quattro, cinque e sei. Lo show con Jonny Lee Miller e Lucy Liu è già stato rinnovato per una settima stagione, in onda nel 2019 negli Stati Uniti. Si inizia con l'episodio 6x04, dal titolo "Il nostro tempo è scaduto", ed ecco la sinossi ufficiale: Watson ...

Cast e personaggi di Elementary 6 al via su Rai2 il 27 luglio : Jonny Lee Miller e Lucy Liu pronti a stupire : Cast e personaggi di Elementary 6 non cambiano. Bastano i novelli Sherlock e Watson a risolvere i casi del crime drama americana e sicuramente Jonny Lee Miller e Lucy Liu sanno bene come fare. Gli episodi inediti della sesta stagione finalmente sbarcano in chiaro e questa volta non con una programmazione impossibile e impervia come è successo in passato. Cast e personaggi di Elementary 6 torneranno in onda oggi, 27 luglio, su Rai2 dalle 21.25 ...