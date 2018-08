Ecco il robot funzionante più grande del mondo

Ecco il robot subacqueo che acchiappa meduse e calamari : Si muove in profondità e, come una grossa mano, può catturare – senza danneggiarle – anche le creature più delicate, scivolose e inafferrabili come seppie, calamari e meduse. Il robot che vedete in questo video, appena apparso tra le pagine di Science robotics, è unico nella sua specie ed è stato ideato per permettere agli scienziati di studiare gli animali marini e oceanici senza il rischio di far loro del male. Dotato di una piccola camera ...

Drone-bagnino : Ecco i nuovi robot per il soccorso in mare : Ci sono vari progetti, in Italia e nel mondo: dalla boa galleggiante radiocomandata e dotata di un sistema di propulsione a getto, capace di portare in salvo otto persone, fino al natante delle ...

Tecnologia - droni : Ecco i nuovi robot per il soccorso in mare - lanciano salvagenti e canotti : Un bagnante in difficoltà? Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che chiede aiuto. E’ questo lo scenario a cui, sempre più spesso, potremmo assistere sulle nostre coste, soprattutto in questo periodo di vacanze estive. Dopo le prime sperimentazioni, infatti, l’uso dei droni per il soccorso in mare si sta diffondendo molto rapidamente, tanto che anche la Capitaneria ...

Ecco Centauro - il robot per le emergenze dell'Iit : Centauro è l’ultimo robot dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). Un metro e mezzo di altezza, membra di alluminio, titanio, magnesio e plastica. La testa è zeppa di sensori e videocamere, sul retro monta un radar Lidar: lo stesso usato sulle auto a guida autonoma per...

