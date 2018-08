Ecco dove vedere l’amichevole Wolfsburg-Napoli DETTAGLI

Ragusa - 60 cuccioli da adottare : Ecco dove : L'Amministrazione comunale di Ragusa ha dato al via ad una campagna di sensibilizzazione contro il randagismo. 60 cuccioli da adottare. ecco dove.

Il Sole dà spettacolo - domani la terza eclissi dell’estate 2018 : Ecco gli orari e dove è visibile : Dopo l’eclissi del 27 luglio 2018, della “mini” Luna “di Sangue”, cioè un’eclissi lunare in apogeo, oscurata dall’ombra del nostro pianeta mentre si trovava nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita. L’eclissi è stata ammirata dall’Italia, essendo visibile prima dall’emisfero orientale della Terra (Europa, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda). L’America meridionale ha osservato in ...

Perseidi 2018 : in arrivo una pioggia di stelle cadenti. Ecco dove e come vederle : il Virtual Telescope , grazie ai suoi strumenti mobili, riprendera la pioggia delle Perseidi, condividendone la visione, come sempre, con i curiosi di tutto il mondo, in diretta. Per questa occasione,...

Estate - notte di San Lorenzo : Ecco dove e come vedere più stelle cadenti : Cacciatori di stelle cadenti? Il ‘bottino’ più ricco potrebbero assicurarselo quelli che scruteranno la volta celeste da Alicudi e Filicudi; dalla parte nord dell’Alto Adige, al confine con l’Austria; dalla Sardegna, soprattutto a metà della costa est; dalla Maremma toscana verso il grossetano e da alcune zone della Basilicata. Impresa più difficile, invece, per chi trascorrerà la notte di San Lorenzo in Val Padana o ...

Ecco dove vedere Real Madrid-Milan in tv ed in diretta streaming : Domenica 5 agosto, alle ore 21, si giocherà Real Madrid-Milan, gara amichevole per il Trofeo Santiago Bernabeu. La prestigiosa partita verrà trasmessa in diretta da Canale 5. Facile anche seguire la partita in streaming grazie al sito di Sportmediaset. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO RealE L'articolo Ecco dove vedere Real Madrid-Milan in tv ...

Notte di San Lorenzo 2018/ Video - domani 10 agosto - le stelle cadenti : Ecco dove vederle : Notte di San Lorenzo 2018, 10 agosto: lo spettacolo delle stelle cadenti è una ricorrenza amata dagli italiani, ecco dove osservarle e come fotografarle(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Hamilton ripulisce la spiaggia : 'Ecco dove finisce tutta la vostra plastica' : Lewis Hamilton in vacanza a Mykonos, in Grecia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui mostra l'incredibile quantità di plastica presente in spiaggia. Il quattro volte campione ...

"Ho fatto solo il mio dovere - Ecco come ho fatto a capire cosa stava per succedere" : Il 31enne Riccardo Muci, di Copertino, è stato tra i primi ad intervenire sul luogo dell'incidente. Ieri ha ricevuto la...

Diretta/ Roma Real Madrid streaming video e tv - probabili formazioni e orario : Ecco dove si gioca (ICC 2018) : Diretta Roma Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole a East Rutherford per la ICC 2018(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 01:18:00 GMT)

Ex Roma e Milan : Ecco dove può finire Bojan : Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport , l'ex attaccante di Barcellona , Milan e Roma Bojan Krkic è finito nel mirino di Benfica e Porto . Lo spagnolo è pronto a lasciare lo Stoke City .

Vecchi conti correnti - occhio alla prescrizione : Ecco dove controllare : Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'...

“Vietato camminare in costume - a torso nudo e scalzi” : Ecco dove (in Italia) : Vietato camminare in costume da bagno, senza scarpe o a torso nudo in (quasi) tutte le strade della nota località turistica. Un provvedimento che arriva dopo quello in base a cui non si potrà nemmeno più stendere i panni sui balconi e sulle finestre del centro storico. Questo, in breve, il contenuto di due ordinanze che portano la firma del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino. Nel dettaglio, però, l’ordinanza numero 10 del 6 ...

“Ecco dove è stato sepolto”. Marchionne - il mistero e la soffiata clamorosa : A oltre due settimane dalla sua scomparsa improvvisa, mentre ancora sul suo caso aleggiava il mistero, è venuta fuori la verità sulle ragioni che hanno portato alla morte di Sergio Marchionne. A fare luce su quanto avvenuto è Paolo Madron che ha spiegato le cause della morte di Marchionne su Lettera43. Pare che il motivo per cui Marchionne era stato operato era un sarcoma alla spalla. Si tratta di una patologia che attacca l’1% dei ...