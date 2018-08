Ebola | 10 morti per epidemia nella Repubblica Democratica del Congo

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) L’diha ucciso 10 personeparte orientale delladel. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato dal ministero della Salute. Inoltre, le autorità sanitarielesi hanno iniziato a indagare sulle cause dei decessi di altre 27 persone per stabilire se siano state infettate dal virus. Le autorità hanno poi segnalato altri 54 casi “sospetti” che sono oggetto di un’indagine. Il decimo focolaio didelè stato ufficializzato il 1° agosto nelle vicinanze della città di Beni, situataparte orientale del Paese. Questacolpisce un’area ad alta insicurezza per la presenza di numerosi gruppi armati stranieri e locali. La vaccinazione mirata è iniziata mercoledìzona colpita. L'articolo: 10perdel ...