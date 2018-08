È stato trovato il corpo di uno dei tre alpinisti dispersi da martedì sul Monte Bianco

Scomparso a febbraio 2017 - Rosario Saporito è stato trovato mummificato : trovato mummificato in una baita di Campiglia Cervo, nel torinese, Rosario Saporito, la guardia giurata la cui scomparsa era stata denunciata a febbraio di un anno fa. A fare la macabra scoperta un ragazzo con il suo cane. Saporito si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia.Continua a leggere

Terni - il neonato trovato morto nel sacchetto era ancora vivo quando è stato abbandonato : Il neonato trovato morto dentro un sacchetto della spesa, davanti a un supermercato a Terni, era ancora vivo quando è stato abbandonato dalla madre. Il bambino sarebbe morto successivamente per asfissia. A confermare questa versione, data dalla madre, è stata l'autopsia effettuata sul cadavere del piccolo.Continua a leggere

Terni - neonato abbandonato in un sacchetto Fiori al parcheggio dove è stato ritrovato Gli investigatori : 'Chi sa parli' : Terni Indagini a tutto campo, da parte della polizia a Terni, per risalire a chi ha abbandonato, nel tardo pomeriggio di ieri nell'aiuola di un parcheggio di un supermercato di Borgo Rivo, a poca ...

Ritrovato il corpo del sub scomparso : avvistato al largo di Jesolo : Jesolo - Nel primo pomeriggio è stato avvistato un cadavere in mare: è il corpo di Luciano Miotto, era al largo di Jesolo, a circa 3 miglia dalla costa. Le ricerche di Miotto si erano concentrate al ...

Mario - trovato morto in casa della moglie conduttrice tv : è stato un suicidio simulato? : Come è morto Mario Biondo? Ci sono sviluppi importanti nelle indagini sul caso del cameraman palermitano di 36 anni...

Trovato in possesso di droga arrestato dalle Fiamme Gialle cittadino italiano a Vasto : Chieti - Operazione delle Fiamme Gialle vastesi. arrestato un cittadino italiano Trovato in possesso complessivamente di circa 8 grammi di cocaina e marijuana. Nella serata del 22 u.s., i militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, nel corso di un servizio volto alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località Vasto marina, sottoponevano a controllo un soggetto, di ...

Un uomo di Ivrea è stato trovato ubriaco a cavallo. I poliziotti gli sospendono la patente di guida : ubriaco a cavallo, denunciato dalla polizia. E' successo l'altra sera a Ivrea dove un uomo di 45 anni, residente in città, è stato fermato dagli agenti nel quartiere San Bernardo. Alcuni automobilisti lo hanno visto procedere a zig-zag sulla strada. Quando la polizia lo ha raggiunto, l'uomo era stato appena disarcionato dal cavallo.Positivo all'alcoltest è stato denunciato e multato per guida in stato di ebbrezza. Il cavallo ...

Un disco di plutonio rubato in Texas non è ancora stato trovato : Nel marzo 2017 due funzionari lasciarono in macchina, di notte, una piccola quantità del materiale usato per le bombe nucleari: da allora non se ne sa più nulla The post Un disco di plutonio rubato in Texas non è ancora stato trovato appeared first on Il Post.

Il misterioso sarcofago trovato in Egitto e rimasto chiuso per millenni è stato aperto : Il misterioso sarcofago di granito nero scovato ad Alessandria d'Egitto è stato finalmente aperto. Nonostante le insistenze di quanti vedevano nella possibile apertura una minaccia, il coperchio della tomba è stato sollevato. Dentro, gli archeologi hanno trovato tre scheletri immersi in un liquido rosso dall'odore insopportabile e una testa in alabastro, in condizioni non ottimali. Secondo i ricercatori, i resti umani potrebbero ...

Trinitapoli - 45enne trovato morto in un casolare : è stato attaccato da uno sciame d’api : Un uomo di 45 anni, di origine rumena, è stato trovato cadavere in un casolare dove viveva nelle campagne di Trinitapoli. Sul corpo sono stati rinvenuti una trentina di pungiglioni d'api: è morto per choc anafilattico.Continua a leggere

Bassano - il bimbo scomparso è stato trovato morto nel canale : E' stato trovato morto il bambino di tre anni scomparso questa mattina a Bassano, in provincia di Vicenza. Il bambino era caduto per cause ignote dentro ad canale adiacente al fiume Brenta che confluisce...

Trovato il corpo senza vita del gambiano. Lo ha avvistato un pescatore : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Tragica svolta nelle ricerche dell'uomo di 26 anni del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di martedì. Questa mattina intorno alle 7:00 un corpo senza vita è stato ...

Milano - trovato morto nella casa studenti Politecnico/ Ultime notizie - cadavere in stato di composizione : Milano, trovato morto nella casa studenti Politecnico, Ultime notizie, cadavere in stato di composizione scoperto dall'addetta alle pulizie. Forze dell'ordine indagano(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:10:00 GMT)