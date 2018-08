È Morto Cesare De Michelis | presidente della Marsilio

huffingtonpost

: Morto l’editore Cesare De Michelis - Corriere : Morto l’editore Cesare De Michelis - Agenzia_Ansa : Morto Cesare #DeMichelis, presidente della #Marsilio - lucfontana : Addio a Cesare De Michelis, editore eccezionale e studioso raffinato -

(Di venerdì 10 agosto 2018) ÈDeEditori. Lo comunica la stessa casa editrice veneziana. L'editore era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto.Fratello dell'ex ministro socialista Gianni e viceBiennale di Venezia, in oltre 50 anni di carriera da editore Deha lanciato grandi firme come Susanna Tamaro e Margaret Mazzantini.