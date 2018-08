Dynamo Camp | la vacanza che cura

vanityfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) Unapuò contribuire are una persona? Sono convinti di sì al, la realtà italiana che dal 2007 offre programmi di terapia ricreativa a ragazzi affetti da patologie gravi e croniche. Qui a Limestre, in un’oasi naturale vicino a Pistoia, laassume un significato speciale e succedono cose straordinarie. Accade, ad esempio, che un bambino sulla sedia a rotelle possa fare arrampicata; che salga a 18 metri di altezza e poi torni “a terra” viaggiando su una carrucola. Ma anche che ragazzi con difficoltà motorie trovino “nuova vita” dentro a una piscina riscaldata. E c’è spazio anche per la creatività con Radio, in cui i ragazzi sono autori e protagonisti, con l’Art Factory e altre attività legate alla fotografia, al cinema, al musical e al teatro. https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=84gjYOUe07k Che sia un’attività sportiva o ...