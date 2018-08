DOOM Eternal si mostra in un primo | spettacolare video di gameplay

DOOM Eternal : vedremo il gioco in un evento streaming programmato per venerdì prossimo : Doom Eternal sarà mostrato in un evento in streaming venerdì prossimo, a confermare la data è Bethesda come riporta anche VG247.Potremo dunque finalmente vedere il gioco in azione in un video gameplay trasmesso in live. Il gioco è il sequel di Doom del 2016, titolo molto apprezzato da pubblico e critica. Di Doom Eternal si è iniziato a parlare all'E3 2018, ma in quell'occasione venne mostrato solo un piccolo teaser trailer.Oggi invece sappiamo ...