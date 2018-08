Domenica 12 agosto torna la StraMarconia

Sabato 11 e Domenica 12 agosto la 29edizione della Sagra della Melanzana : Ci sarà inoltre un'area riservata agli stand, dal titolo 'Prodotti Tipici e Artigianali della Tradizione all'Innovazione', spettacoli musicali e la gara del 'miglior piatto'. Non c'è dubbio quindi, ...

La Traviata di Giuseppe Verdi Domenica 12 e martedì 14 agosto : Melodramma fra i più popolari ed eseguiti al mondo, è la terza opera della famosa "trilogia popolare" , con Il Trovatore e Rigoletto , ed una delle partiture musicali più dense di interiorità ...

A Castellaneta (Taranto) Domenica 12 agosto c’è la Sagra più grande d’Italia e la più imitata : Castellaneta. Anche quest’anno sono oltre 200 gli addetti alla somministrazione dei prodotti enogastronomici per accontentare almeno una parte delle migliaia

L'ultima luna d'estate Da giovedì 30 agosto a Domenica 9 settembre 2018 XXI edizione : 346.5781822 - segreteria@teatroinvito.it BIGLIETTI Spettacoli serali ' 13 - ridotti ' 10 - Spettacoli per bambini " fuori abbonamento ' 5 ABBONAMENTI luna piena ' 90 - 3 Spettacoli a scelta ' 27 - 2 ...

Biglietti Sampdoria-Fiorentina (Domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle 20.30 la Sampdoria di Marco Giampaolo farà il proprio esordio nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 contro la Fiorentina. I blucerchiati cercheranno di far valere il peso del fattore campo contro i viola in un confronto che si preannuncia equilibrato. La formazione doriana, tenendo conto di quanto fatto l’anno passato, è una delle migliori dal punto di vista della proposta di gioco. La ...

Biglietti Parma-Udinese (Domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Parma tornerà ad assaporare ufficialmente la Serie A 2018-2019, allo Stadio Ennio Tardini, affrontando l’Udinese in un match dai tanti significati nella prima giornata di campionato. Il fallimento del 2015 aveva posto fine ad una delle società più importanti dell’ultimo ventennio in Italia, l’ultima delle nostre squadre a vincere la Coppa Uefa nel lontano 1999. A tre anni di distanza, i ...

Biglietti Bologna-SPAL (Domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Bologna di Pippo Inzaghi farà il suo esordio, tra le mura amiche dello Stadio Renato Dall’Ara, affrontando nella prima giornata del campionato di Serie A la SPAL in un confronto che si preannuncia equilibrato. I rossoblu hanno aperto un nuovo corso con l’ex allenatore del Milan e del Venezia e si aspettano un campionato di livello superiore, dopo quanto fatto nell’ultimo anno sotto la ...

Analisi Auditel : La serata di Domenica 5 agosto 2018 con l'Allieva di Rai1 che sovrasta tutti : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin oltre la linea del 25% di share. La curva del Tg5 supera la soglia del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia dell'11%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 21% con la curva di Paperissima sprint che arriva al 14% di share. Prime time con la curva dell'Allieva di Rai1 che scorre ...

Ascolti TV | Domenica 5 Agosto 2018 : L'Allieva - Alessandra Mastronardi Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.134.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.073.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Due Madri per una Figlia ha catturato l’attenzione di 1.195.000 spettatori con share del 7.6%. Su Italia 1 Poliziotto in Prova ha intrattenuto 1.023.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Amore a ...

Poldark Anticipazioni : stasera - Domenica 5 agosto 2018 - il finale di stagione : Una terribile tragedia si abbatterà sulla famiglia di Ross, e per lui arriveranno anche guai con la giustizia.

L'Allieva Anticipazioni seconda puntata : stasera - Domenica 5 agosto 2018 : Due ragazzi muoiono misteriosamente e mentre Alice riesce a risolvere i dilemmi sul loro decesso, arriva l'affascinante Arthur!

Le gare di Domenica 5 agosto agli European Championships : Quelle con italiani in gara e che assegnano medaglie, soprattutto: è il giorno di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero, di cui è campione olimpionico e mondiale in carica The post Le gare di domenica 5 agosto agli European Championships appeared first on Il Post.

Oroscopo Paolo Fox - Domenica 5 agosto 2018 : Torna puntuale come sempre l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo anche per la prima domenica di agosto ha rivelato in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele le previsioni e l’Oroscopo del giorno. Oroscopo 5 agosto 2018: le previsioni di Paolo Fox Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco? Scopriamo le previsioni delle stelle e l’Oroscopo di Fox per la giornata di oggi, ...