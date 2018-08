Dispersi sul Monte Bianco | trovato il corpo di Luca |  era in fondo a un canalone

Morto uno dei tre alpinisti torinesi Dispersi sul Monte Bianco - speranze al lumicino per gli altri : La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata alle 15 di oggi, venerdì 10 agosto: il corpo senza vita di Luca Lombardini, uno dei tre alpinisti dispersi da martedì sul Monte Bianco è stato recuperato senza vita in un canalone di ghiaccio e rocce sul versante francese del Monte, dove erano in corso le ricerche. La sua fidanzata Elisa Berton e il...

Emergenza in California : divampano nuovi incendi - mentre risultano 6 Dispersi e quasi 1000 case distrutte : Prosegue l’Emergenza incendi in California: vigili del fuoco provenienti da tutti gli Stati Uniti sono stati inviati in California per contribuire agli sforzi per limitare 17 diversi incendi che stanno distruggendo lo stato. 6 dispersi nella California settentrionale dove sta bruciando il Carr Fire, l’incendio che tiene impegnati 12.000 vigili del fuoco. Le autorità finora hanno rintracciato 14 delle 20 persone di cui non si avevano più notizie ...

Scout Dispersi sul monte Morrone - trovati e salvati grazie al Gps : L'Aquila - Sono stati tratti in salvo gli Scout in difficoltà sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. Il gruppo, di Luco dei Marsi (L'Aquila), era composto da 12 Scout di età compresa tra i 16 e i 55 anni (di cui 6 minorenni). Erano partiti da Badia di Sulmona (L'Aquila) per percorrere la prima parte del sentiero dello Spirito, sulle tracce dell'eremita Pietro Da Morrone, poi ...