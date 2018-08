Dispersi nel Monte Bianco | si ricerca un segnale dei telefoni

Incidenti montagna - Dispersi nel Monte Bianco : riprese le ricerche : Sono riprese stamane le ricerche dei tre alpinisti del torinese dispersi da martedi’ 7 agosto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Si tratta di Elisa Berton, 27 anni, e dei fratelli Luca (31), il suo fidanzato, e Alessandro Lombardini (28), militare del Soccorso alpino della guardia finanza di Bardonecchia. Le operazioni, condotte dai gendarmi francesi del Pghm di Chamonix (che hanno lanciato un appello a eventuali ...

"Fateci vedere i figli bruciati" : nell'apocalisse 60 Dispersi : 'La risposta del mondo è enorme, grazie a tutti, in questo momento è impossibile gestire la grandezza del loro amore' commenta commosso il sindaco di Rafina, Vangelis Bournos. Una nave carica di cibo ...

Il cedimento della diga nel Laos - case e villaggi spazzati via da 5 miliardi di metri cubi d’acqua : vittime e centinaia di Dispersi - si teme un bilancio drammatico [GALLERY] : 1/20 ...

Crolla diga nel Laos : inondati villaggi - diversi morti e centinaia di Dispersi : Una diga idroelettrica in costruzione nella provincia sud-orientale di Attapeu in Laos è Crollata nella notte, rilasciando cinque miliardi di metri cubi di acqua: lo riporta l’agenzia ufficiale del regime comunista, che parla di “diversi morti e centinaia di dispersi“. La diga è stata costruita dalla Xe Pien-Xe Namnoy Power Company (PNPC). Il crollo della diga, che si trova nella provincia di Attapeu, ha causato ...

Documentario sui ragazzini Dispersi nella grotta in Thailandia : la tv del 21 luglio : ... con Tommy Lee Jones; su Rete4 alle 21.25 "Mani di velluto", con Adriano Celentano; su Canale5 alle 21.25 "Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna", con Anja Knauer; e su Italia1 alle 21.10 "Il mondo ...

Missouri - barca turistica affonda nel lago per maltempo : 13 morti/ Video ultime notizie - numerosi Dispersi : Missouri, barca turistica affonda nel lago per maltempo: almeno 13 morti. Video ultime notizie, numerosi dispersi, continuano le operazioni di ricerca(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Thailandia - ragazzi Dispersi nella grotta : piove insistentemente sull’area : Sulla zona della grotta Tham Luang è iniziato a piovere mezz’ora fa, in modo continuo e con tuoni. L’arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni, e in particolare da oggi con probabilità e intensità crescente fino a mercoledì. Si teme che le piogge possano far salire di nuovo il livello dell’acqua nella grotta dove da due settimane sono intrappolati i 12 giovani calciatori con il loro allenatore. Da ieri, la ...

Indonesia - naufragio traghetto nella tempesta : morti e Dispersi/ Video - ultime notizie : arenato a 300m da riva : Indonesia, traghetto naufraga e affonda nella tempesta sull'Isola di Selayer a 300 metri da riva: ultime notizie, Video choc. Almeno 30 morti, altri 40 dispersi: cosa è successo(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:17:00 GMT)

Maltempo - tromba d’aria a Lecco : salvi i tre Dispersi nel lato : Allarme e mobilitazione per una sorta di tromba d’aria con forti raffiche di vento e temporale, questo pomeriggio sul ramo lecchese del Lago di Como. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse ma sono poi riuscite a raggiungere la riva spaventate ma incolumi. Ci sono volute decine di minuti con ricerche nel lago con onde alte e impiego di unita’ di ...

Thailandia - trovati i ragazzi Dispersi nella grotta : almeno 4 mesi per tirarli fuori : Potrebbero essere necessari almeno quattro mesi e una buona preparazione alle immersioni per portare fuori dalla grotta di Tham Luang i 12 giovani calciatori trovati ieri in Thailandia, insieme al loro allenatore, dopo nove giorni di ricerche. L’esercito tailandese ha reso noto che ha già iniziato a fornire cibo e dare indicazioni sulle immersioni per aiutare i ragazzi a uscire. “Siamo pronti a inviare cibo aggiuntivo per sostenerli ...

Piemonte : sorpresi dalla grandine nella zona del lago del Cingino - Dispersi due alpinisti tedeschi : In corso le ricerche di due escursionisti tedeschi dispersi da ieri: il Soccorso Alpino Valdossola è impegnato nella zona del lago del Cingino a 2.045 metri di altitudine, in alta valle Antrona. I due alpinisti sono stati sorpresi dalla grandine ed hanno chiesto aiuto alla Rega, il soccorso aereo svizzero, che ha lanciato l’allarme. L'articolo Piemonte: sorpresi dalla grandine nella zona del lago del Cingino, dispersi due alpinisti ...

Thailandia - trovati vivi i 12 calciatori nella grotta/ Dispersi da 220 ore - stanno tutti bene : Thailandia, sono tutti vivi i 12 giovani calciatori e l'allenatore 25enne intrappolati nella grotta da 9 giorni. Ultime notizie e soccorsi insperati: il miracolo, "stanno tutti bene"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:24:00 GMT)