DIRETTA Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv | Ingebritsen medaglia d' oro

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni juniores in DIRETTA. Nicolò Mozzato Campione all-around! Italia di bronzo con la squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi venerdì 10 agosto spazio alle qualificazioni juniores che varranno anche per l’assegnazione delle medaglie del concorso generale individuale e della gara a squadre. Sarà presente anche l’Italia con Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin Abbadini, Ares Federici e Nicolò Mozzato che puntano a fare una bella gara e che cercheranno di ...

DIRETTA / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : delusione Yadisleidy Pedroso : Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:44:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ancora delusioni azzurre : Pedroso quinta - Trost solo ottava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ancora delusioni : Pedroso quinta - Trost solo ottava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno ...

DIRETTA / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : secondo tentativo per la Trost : Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:20:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna col jolly Pedroso - Trost ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno Fabrizio Donato ...

DIRETTA / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : le staffette avanzano - Donato eliminato! : Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Siragusa e Hooper avanti nei 200 metri - attesa per le staffette ed i 3000 siepi femminili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno Fabrizio Donato ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Elena Bertocchi per il bis dal metro. Tocci-Chiarabini outsider nel sincro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Tuffi. L’Italia punta tantissimo su Elena Bertocchi, che va a caccia della riconferma del titolo continentale dal metro. La milanese vuole portare il primo oro azzurro di questa edizione. Con lei ci sarà anche Laura Bilotta. Ambizioni anche dalla prova del sincro maschile dove Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci vogliono recitare il ruolo degli outsider in ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni juniores in DIRETTA. L’Italia ci prova - si assegnano le prime medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi venerdì 10 agosto spazio alle qualificazioni juniores che varranno anche per l’assegnazione delle medaglie del concorso generale individuale e della gara a squadre. Sarà presente anche l’Italia con Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin Abbadini, Ares Federici e Nicolò Mozzato che puntano a fare una bella gara e che cercheranno di ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Pedroso sogna la medaglia nei 400 hs - Italia a caccia della finale nelle 4×400 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata pena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno Fabrizio Donato ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 10 agosto. Sei azzurri in cerca della finale nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, dopo il doppio successo azzurro di ieri nella categoria junior, nello skeet ritorna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le qualificazioni, con le ultime tre serie eliminatorie e nel pomeriggio ci saranno le finali, maschile e femminile. Ritornano ...

Europei Atletica Berlino 2018/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e programma gare (oggi 10 agosto) : diretta Europei Atletica Berlino 2018: info Streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 04:50:00 GMT)

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni in DIRETTA. L'Italia in Finale a squadre - Marco Lodadio fuori dagli 8 agli anelli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica , giovedì 9 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.