Dieta Zona | dimagrisci e vivi più a lungo | come funziona

dilei

: @EuroMasochismo Lui è tranquillo, di sicuro fa la dieta a zona e beve molta acqua. - FerKustermann : @EuroMasochismo Lui è tranquillo, di sicuro fa la dieta a zona e beve molta acqua. - ed_Riza : Si tratta di una bevanda diuretica dal gusto gradevole, ottima da bere fresca, e utile per avere una pancia piatta.… - GCMonteforte : STEATOSI EPATICA (o fegato grasso). E' una condizione in cui il fegato diventa zona di deposito di un eccesso di t… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Seguita dalle star, amata, ma anche criticata, laè uno dei regimi alimentari più famosi al mondo. A idearla è stato, negli anni Novanta, Barry Sears, nel tentativo di creare un regime che potesse aiutarlo a trattare il diabete di tipo 2 e i pazienti cardiopatici. Durante i suoi studi il medico cercò di creare un menù basato sulle teorie biochimiche e che aiutasse non solo a dimagrire, ma anche a vivere più a. Lainfatti agisce al livello ormonale, migliorando la salute e le performance fisiche di chi la segue.la? Non vengono contate le calorie, ma viene semplicemente valutata l’azione dei singoli alimenti nella produzione degli ormoni. Ogni cibo infatti è in grado di stimolare o meno gli eicosanoidi, ossia gli ormoni che regola il metabolismo e altrelità del nostro organismo. Secondo questo regime alimentare ...