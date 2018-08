Di Maio | Sull' Ilva abbiamo un piano B

Spread sulle montagne russe tra le parole di Tria e Di Maio : Giornata difficile, ieri, per il mercato del debito pubblico italiano: lo Spread tra BTp e Bund era sceso in mattinata a 243 punti toccati alle 8,34 grazie alle dichiarazioni rassicuranti (dal punto di vista dei mercati) rilasciate dal ministro Giovanni Tria al Sole 24 Ore. Poi, quando alle 11 è iniziata la conferenza stampa del Premier Conte, lo Spread è sceso ulteriormente, arrivando a un minimo di 141. Poi nel pomeriggio la ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 9 agosto. Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Ilva - le domande di Di Maio all’Avvocatura di Stato sulla correttezza della gara : È stata inviata questa mattina all’Avvocatura generale dello Stato la lettera con la richiesta di parere in merito a possibili anomalie relative alla procedura di gara su Ilva. ...

Di Maio : depositato in Senato ddl per taglio sulle pensioni d'oro : Roma,, askanews, - Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è stato "depositato in queste ore in questo ramo del Parlamento" e "mira a eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro ...

ancora stallo sull'ilva. Interlocutorio l'incontro tra governo e Arcelor Mittal. Di Maio : 'La gara a rischio annullamento' : La multinazionale non ha modificato l'offerta e per Di Maio la gara è a rischio annullamento. Entro oggi la richiesta di un parere all'avvocatura di stato sulla validità effettiva del bando di gara -

Di Maio alza la posta sull'Ilva : 'Pronti ad annullare la gara' : Nessun passo avanti sull'Ilva. ArcelorMittal non ha rimescolato nemmeno una delle carte sul piano occupazionale nel corso dell'incontro di ieri al Mise con Luigi Di Maio e i sindacati. A quanto pare ...

Di Maio alza la posta sull'Ilva : 'Pronti ad annullare la gara' : Nessun passo avanti sull'Ilva. ArcelorMittal non ha rimescolato nemmeno una delle carte sul piano occupazionale nel corso dell'incontro di ieri al Mise con Luigi Di Maio e i sindacati. A quanto pare ...

Di Maio : ci sarà intesa con la Lega sulle grandi opere : Il ministro pentastellato dello Sviluppo economico si dice fiducioso di trovare un'intesa con l'alleato di governo, pur rilanciando i dubbi sulla Tav -

Sull'Ilva lo stallo continua - Di Maio : "ArcelorMittal batta un colpo" : Il ministro del Lavoro dopo il tavolo al Mise: "Piano industriale non soddisfacente. Non ha senso rivederci se non cambia...

Ilva - flop del tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...

Governo diviso sulle Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. Ilva - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi per la Torino-Lione in un paese in cui spesso i ...

Di Maio : «Grandi opere - fiducioso di trovare accordo con la Lega ma riflettere sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Di Maio : sulle grandi opere troveremo un accordo con la Lega : sulle grandi opere 'troveremo un accordo, sono estremamente fiducioso'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione di Rai3 Agorà. '...

Di Maio : 'Sulle grandi opere troveremo un accordo' : 'In Italia', prosegue il leader politico del M5s, 'alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del paese e tutta l'Italia lo ha capito ieri quando si ...