Device per l' estate | ecco che la tecnologia vuole accompagnarci anche in ferie

Fortnite per Android : ci vorrà ancora tempo - alcuni Device compatibili : Fortnite per Android non è ancora disponibile, online, sul sito di Epic Game, appare un elenco di dispositivi compatibili, ma non è assolutamente esaustivo. Mettetevi comodi, ci vorrà ancora del tempo per poter giocare al titolo del momento sui dispositivi con l’OS di Mountain View. Nonostante gli annunci da clickbait, Fortnite per Android non è ancora disponibile ed abbiamo già visto il mese scorso che le app presenti sul Play Store ...

Disponibile il porting di Android P Beta per i Device con Qualcomm Snapdragon che supportano Project Treble : Da erfanoabdi arriva la possibilità di provare Android P Beta su qualsiasi dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon che supporti il Project Treble L'articolo Disponibile il porting di Android P Beta per i device con Qualcomm Snapdragon che supportano Project Treble proviene da TuttoAndroid.

Substratum porta i temi personalizzati sui Device con Android P ed il root : Substratum è uno strumento molto conosciuto ed apprezzato dagli appassionati di personalizzazione ed ora rende possibile l'utilizzo di temi custom sui device con Android P ed il root. Con Android P è stata bloccata l'installazione di overlays di terze parti, il team di Substratum non è rimasto a guardare ed anzi ha appena rilasciato una nuova beta che supporta i device col root. L'articolo Substratum porta i temi personalizzati sui device con ...

Svolta EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 Pro - novità anche per altri Device Honor e Huawei? : Giunge proprio in queste ore la notizia di un programma chiamato Closed Beta per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 (pur non essendo in commercio quest'ultima versione qui in Europa) per provare l'aggiornamento EMUI 8.1. Si tratta di una potenziale Svolta, che fa il paio con quanto vi ho riportato di recente a proposito dei vari P20, con cui abbiamo in qualche modo assistito ad un'apertura tutto sommato inaspettata da parte del produttore asiatico ...

La tecnologia Razer Chroma è ora accessibile per i Device di terze parti : Razer annuncia che la nota tecnologia di illuminazione Razer Chroma verrà aperta a una serie di partner selezionati che potranno così inserire i loro dispositivi nell'ecosistema, portando la bellezza dell'intero spettro a un numero ancora maggiore di gamer. Razer Chroma è infatti l'unica piattaforma di lighting immersiva con oltre cento giochi integrati nativamente tra cui Overwatch, Fortnite, Quake Champions, Diablo e altri.Razer Chroma si ...

Svelato per Samsung Galaxy S9 e non solo l’aggiornamento di giugno : dettagli e Device in lista : Arrivano notizie interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e non solo, perché in mattinata sono trapelate le prime novità praticamente ufficiali a proposito dell'aggiornamento di giugno che nel corso delle prossime settimane verrà distribuito dal colosso coreano per il proprio pubblico. Dopo la svolta riguardante il Samsung Galaxy S7, che finalmente sta accogliendo Android Oreo qui in Italia, come ho avuto modo di ...