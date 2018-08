Denunciate i parenti di Renzi o non potrete avere i soldi | i pm sollecitano

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) Oltre 6,6 milioni di dollari destinati all'assistenza di bambini africani sarebbero transitati sui conti privati di Alessandro Conticini, per anni direttore Unicef di Addis Abeba e fratello maggiore di uno dei cognati di Matteo, e utilizzati in gran parte per cospicui investimenti immobiliari e in misura minore (per circa 250 mila euro) per l'acquisto di quote di alcune società della famigliao di persone ad essa vicine. Secondo l'accusa parte dei fondi finì alla società amministrata dalla madre dell'ex segretario pd, Tiziana Bovoli. Ora i pm hanno avvertito l'Unicef: senza una denuncia aidi, non si potranno ottenere iindietro.Come riporta il Corriere della Sera, il messaggio dei magistrati di Firenze alle organizzazioni internazionali è chiaro: «In Italia la legge è cambiata, se non presenterete una denuncia non ...