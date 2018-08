Dal bollo auto ai tendoni da circo | ecco le agevolazioni fiscali nel mirino

“Può farlo davvero?”. Come funziona il nuovo tutor autostraDale : la verità sul bollo auto : Entrati in vigore da una decina di giorni, i nuovi tutor stanno gettando nel panico gli italiani in procinto di partire. Il nuovo sistema di controllo elettronico, che si chiama SICVe-PM, è stato installato per ora su 22 tratte autostradali, “alle quali se ne aggiungeranno altre in corso di valutazione”. “La differenza fondamentale dai tutor precedenti – spiega all’Adnkronos Stefano Ferrara, vice questore della ...

Bolloré suona la carica fuori Dall'Italia : La natura non ha concesso agli squali il lusso di potere stare fermi. Il predatore del mare deve continuare a nuotare per sopravvivere. Nemmeno agli squali della finanza, come ai media piace chiamare ...