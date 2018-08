Daddy Yankee rapinato in modo beffardo | un sosia gli sottrae due milioni di euro in

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) Estate beffarda per. Questo nome non vi è nuovo? Certo, lo scorso agosto, di questi tempi, conquistava la vetta delle classifiche musicali mondiali con Despacito: un anno dopo, invece, passa il mese più caldo dell’anno facendo la conta. Sì, ma non delle views, bensì del bottino che un suosi è portato via. Già, perché il poveroè stato derubato nella giornata di mercoledì 8 agosto 2018. Un abile truffatore, secondo quanto riportato dalle cronache locali, si è fintoe il travestimento gli è riuscito così bene che è riuscito a farsi aprire la cassaforte della camera d’albergo dove alloggiava il veroe portare così via gioielli e diamanti per un valore di oltre 2di. Un vero colpo da maestro quello messo in atto all’Hotel Melia di Valencia ai danni del rapper e star di Despacito insieme a Luis Fonsi. ( ...