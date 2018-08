Da bollette e sanità una stangata per gli italiani | «7 300 euro l' anno a testa»

Confcommercio : dalla sanità alle bollette - 7.300 euro a testa nel 2018 : Le cosiddette spese obblibate rappresentano il 40% del totale dei consumi. La voce principale è quella che riguarda le spese per l'abitazione con 4.200 euro pro capite - 7300 euro a testa. A tanto ...

