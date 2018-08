: Crollo la #lira, #Erdogan: mantenere la calma e comprare la nostra valuta. Borse giù - Agenzia_Ansa : Crollo la #lira, #Erdogan: mantenere la calma e comprare la nostra valuta. Borse giù - SkyTG24 : Crolla la lira turca, banche italiane esposte per 15 miliardi di euro - Avvenire_Nei : #Turchia Capitali in fuga, la lira crolla -

"Ci sono diverse campagne in corso, non prestate loro alcuna attenzione". Così il presidente turco, invitando i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per ildella. "Se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah", ha incitato. Il governo turco "non perderà la guerra economica" ha assicurato, dopo che stamani la valutazione del dollaro rispetto allaturca ha toccato la quota record 6,4. Dall'inizio anno ha perso il 30% sul dollaro, una caduta inarrestabile.(Di venerdì 10 agosto 2018)