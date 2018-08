Croazia | prosegue l’era Dalic | il commissario tecnico confermato alla guida della

sportfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dopo la splendida cavalcata ai Mondiali di Russia 2018, conclusa con la sconfitta in finale contro la Francia, lahail ctZlatkoresterà, con cui quest’estate ha raggiunto una storica finale ai Mondiali in Russia. La conferma è arrivata dopo un incontro del ct con il presidentefedercalcio croata, Davor Suker. Ilha spiegato che “i problemi sono stati risolti”. “Abbiamo discusso apertamente di cosa si può fare per migliorare in futuro per andare incontro a nuovi trionfi“, ha aggiunto. (ADNKRONOS)L'articolol’era: ilNazionale SPORTFAIR.