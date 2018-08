Crisi al Comune di Sulmona | si dimette il sindaco AnnaMaria Casini | Mio Atto di Grande

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 10 agosto 2018) L'Aquila - Ildisi è dimessa oggi pomeriggio. Lo ha fdopo aver abbandonato l'aula consiliare mentre era in corso la discussione sulla riclassificazione dell'ospedale dia ospedale di Primo livello. Una seduta che ha friesplodere laall'interno della maggioranza che sembrava chiusa con la verifica di quindici giorni fa. A riproporre la questione della coesione della maggioranza e dei programmi da attuare è stato il consigliere comunale Andrea Ramunno (Adesso)che mentre ci si accingeva a votare all'unanimità la delibera per l'ospedale ha chiesto la parola facendo riesplodere la. "Abbiamo chiesto due volte una verifica e questa nostra richiesta è stata disattesa - ha detto Ramunno - prendoche in questo momento l'amministrazione comunale non è in ...