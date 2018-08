Costanzo su Belen | Non è una presentatrice

Maurizio Costanzo contro Grande Fratello ("orrendo") e Belen : Intervistato dal settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo torna a dire la sua sul Grande Fratello e su Belen Rodriguez. A maggio scorso l'anchorman aveva definito il reality show condotto da Barbara d'Urso (in quel momento in onda) "una finestra nella discarica". Adesso il giornalista rincara la dose e spiega: Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se ...

Maurizio Costanzo contro Grande Fratello (orrendo) e Belen Rodriguez (Una quasi conduttrice) : Intervistato dal settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo torna a dire la sua sul Grande Fratello e su Belen Rodriguez.-- A maggio scorso l'anchorman aveva definito il reality show condotto da Barbara d'Urso (in quel momento in onda) "una finestra nella discarica". Adesso il giornalista rincara la dose e spiega: Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che ...

Maurizio Costanzo Vs il Grande Fratello 15 e Belen / "Reality orrendo. La Rodriguez? Non è una conduttrice" : Maurizio Costanzo attacca il Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso e torna a lanciare una frecciatina a Belen Rodriguez nella sua rubrica sul settimanale Nuovo(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Belen Rodriguez - Ilary Blasi e il GF15 commentati da Maurizio Costanzo : Ilary Blasi elogiata da Maurizio Costanzo, che denigra il Grande Fratello Maurizio Costanzo non gradisce i reality, e questo è noto a tutti. In particolare il marito di Maria De Filippi non ha amato affatto il Grande Fratello 15 condotto da Barbara d’Urso, più volte criticato dallo stesso nella sua rubrica che ha sul settimanale Nuovo. Il presentatore de L’Intervista è ritornato a parlare del reality di Canale 5, definito già ...

Maurizio Costanzo bacchetta Balalaika e Belen Rodriguez : 'Programma poco tecnico' : Maurizio Costanzo sembra avere le idee chiare in merito al mezzo 'flop' di Balalaika; secondo il conduttore, infatti, dietro allo scarso interesse dei telespettatori nei confronti del programma che Canale 5 dedica ai Mondiali di Calcio ci sarebbe il cast non proprio azzeccato. Il parere del marito di Maria De Filippi, dunque, è che scegliendo di affidare questo format a persone poco competenti come Ilary Blasi [VIDEO] e Belen Rodriguez si è ...

Belen Rodriguez a Balalaika - il commento di Maurizio Costanzo : Nella sua rubrica su Nuovo Maurizio Costanzo parla di Balalaika, la trasmissione di Canale5 presentata da Ilary Blasi e Nicola Savino, in onda subito dopo le partite del Mondiale di Calcio di Russia. Il conduttore ha espresso un giudizio negativo sul programma che non ha riscontrato il successo di share atteso, perdendosi spesso più nell'intrattenimento che nel commento post partita. E sulla presenza della showgirl Belen Rodriguez? Per il ...

MAURIZIO Costanzo VS BELEN RODRIGUEZ/ "Balalaika è scivolato nel gossip per via della presenza dell'argentina" : MAURIZIO COSTANZO lancia una nuova frecciatina nei confronti di BELEN RODRIGUEZ, attribuendo anche a lei la causa del flop di Balalaika. Le sue parole. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Maurizio Costanzo boccia Belen Rodriguez a Balalaika : Belen Rodriguez a Balalaika: la critica di Maurizio Costanzo Circa un mese fa è iniziato il programma calcistico dedicato ai Mondiali 2018 Balalaika. A condurre la trasmissione in onda su Canale 5 c’è Nicola Savino, Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Nonostante questo cast di presentatori di tutto rispetto, le prime puntate non sono andate benissimo, tanto che alla fine gli autori sono stati costretti a rivoluzionare il programma, accantonando ...

Belen a Balalaika - Maurizio Costanzo : “Ecco perché ha deluso” : Maurizio Costanzo boccia Balalaika e la presenza di Belen Rodriguez nello show Maurizio Costanzo di nuovo contro Belen Rodriguez. Dopo aver criticato l’argentina per via delle sue affermazioni sui guadagni, il marito di Maria De Filippi non ha apprezzato la showgirl a Balalaika. Nella rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo, Costanzo ha bocciato il […] L'articolo Belen a Balalaika, Maurizio Costanzo: “Ecco perché ha ...

Maurizio Costanzo mette nel mirino Belen : "Guadagna tanto?" : Maurizio Costanzo mette nel mirino Belen Rodriguez. Sul settimanale Nuovo, il conduttore parla della carriera della showgirl argentina e delle sue apparaizioni in tv che dopo una pausa sono tornate ...

Belen Rodriguez / Dalla Gialappa's a Maurizio Costanzo : le frecciatine continuano! (Balalaika) : Belen Rodriguez risponde, infastidita, alla frecciatina della Gialappa's Band riguardante il permesso di soggiorno scaduto della sorella Ceclia. Continuano le frecciatine per Belen Rodriguez nello studio di Balalaika. Ultima quella che la Gialappa's Band ha lanciato, più che alla showgirl, a sua sorella argentina, ricordando l'ormai ben nota questione del permesso di soggiorno scaduto.

Maurizio Costanzo fa nera Belen : “dichiarare quanto guadagna è poco elegante” : Un attacco bello e buono quello che Maurizio Costanzo ha riservato a Belen Rodriguez tra le righe della sua rubrica Tra Maurizio Costanzo e Belen Rodriguez i rapporti non sono mai stati distesi e tranquilli. Più volte il presentatore ha punzecchiato la showgirl dal palco del suo talk show e ciò non è passato inosservato alla bella argentina, che ha spesso replicato agli attacchi. Dopo le dichiarazioni di Belen sui suoi introiti (leggi qui), però ...

Costanzo "affonda" Belen : la stoccata sui guadagni della showgirl : Maurizio Costanzo "punge" ancora una volta Belen Rodriguez. E lo fa ancora una volta dalle pagine del settimanale Nuovo, dove tiene la sua rubrica televisiva. Al centro delle critiche, stavolta, le

“Devastata”. Scintille in tv : Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez. Ahia! Il giornalista sorprende tutti e la spara grossa : Dopo l’ultima intervista rilasciata da Belen Rodriguez, in cui la showgirl ha parlato delle cifre su cui si aggira il suo cachet, Maurizio Costanzo l’ha duramente attaccata. Il marito di Maria De Filippi non è nuovo a critiche rivolte alla Rodriguez e questa volta lo ha fatto dalla sua rubrica sul settimanale ”Nuovo”. La showgirl argentina ha rivelato di guadagnare bene, “come un bravo calciatore”, e di permettersi dunque il ...