Così i buonisti vorrebbero far cacciare Apu dai Simpson

(Di venerdì 10 agosto 2018) Rischia di perdere la cittadinanza di Springfield, di essere espulso. E in questo caso, altro che sovranisti, la colpa sarà dei.Stiamo parlando del povero Apu Nahasapeemapetilon il gestore del Jet Market dove fa la spesa la famiglia. Sia chiaro Apu, classe 1961, laureato in scienze informatiche, la cittadinanza Usa, almeno nel mondo fantastico della serie ideata da Matt Groenig, ce l'ha. Però forse nella trentesima stagione deinon ci sarà più.Perché? Per le polemiche che sono iniziate dopo l'uscita di The Problem With Apu, documentario girato dall'attore e comico di origine indiana Hari Kondabolu. La pellicola è incentrata su molte interviste a diversi attori di origine indiana, che si sono lamentati di aver affrontato il razzismo a Hollywood. Anche a causa del personaggio di Apu. Ricordi che andavano dal bullismo verbale, come essere chiamati Apu per ...