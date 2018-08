Cosa fare nel weekend del 10 | 11 e 12 agosto in Riviera

Diaco : “Inceneritori Colleferro proprietà Regione - dica Cosa vuol fare” : Roma – “Roma Capitale ha deciso di muoversi nella direzione dell’economia circolare. Ha deliberato un piano operativo per ridurre il volume complessivo dei rifiuti e incrementare la percentuale di materiali post consumo da riciclare sottraendoli a discariche ed inceneritori”. Cosi’ su facebook il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco. “La pianificazione della Giunta Raggi ha ...

Malattia e assenza da lavoro - Cosa fare : la guida Inps : Nel caso di assenza dal lavoro per Malattia, il lavoratore è tenuto ad osservare determinate regole, affinché il periodo in cui non presta la propria attività lavorativa venga pagato in busta paga dal datore di lavoro, che può poi conguagliare l’importo riconosciuto con i contributi Inps da versare all’Istituto previdenziale. A tal fine, nei giorni scorsi l’Inps ha pubblicato sul proprio portale internet una guida sul funzionamento del ...

Cosa fare a Ferragosto 2018 : Feste in spiaggia, fuochi d’artificio, concerti di musica popolare e dj set di elettronica, escursioni in montagna mai provate, sagre che valgono il viaggio, parchi che per l’occasione propongono tour speciali da vivere con i bambini, idee anche per chi resta in città: sono alcuni degli eventi che trovate nella gallery sopra per trascorrere il Ferragosto 2018. Sono spunti per divertirsi, rilassarsi, provare nuove esperienze: ...

Vaccini - obbligo flessibile - ecco il testo. Cosa fare per il rientro a scuola : Il disegno di legge sull’«obbligo flessibile» annunciato da mesi dalla ministra della Salute Giulia Grillo e «messo a terra» da un gruppo di senatori giallo-verdi - primi firmatari sono Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega), che lo hanno appena depositato - punta dichiaratamente a «rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale». Ma soprattutto a «promuovere la salute pubblica anche per proteggere ...

Sex & Tv - a voi decidere Cosa fare sul divano : Spegnete la televisione per accendere la passione. E’ più o meno questo il consiglio che emerge dallo studio “Does Television Kill Your Sex Life? Microeconometric Evidence from 80 Countries” di Adrien Lucas (University of Delaware) e Nicholas Wilson (Reed College) pubblicato sul national Bureau of e

Bimba di 2 anni muore soffocata da un acino d’uva |Rischi - Cosa fare : Ogni anno in Italia mille bambini finiscono in ospedale per soffocamento, tra il 60% e l’80% dei casi è dovuto al cibo e non di rado accade in presenza di adulti. Gli alimenti più a rischio sono carne e wurstel

E voi Cosa sareste disposti a fare per avere Cristiano Ronaldo al fantacalcio? : Calcolatrice sul tavolo e lapis in pugno. Quando il battitore dell’asta del fantacalcio pronuncerà il nome di Alejandro Rodriguez, semi-sconosciuto centravanti dell’Empoli, nessuno dei concorrenti batterà ciglio, come se non esistesse. È toccato a lui l’ingrato compito di precedere nella lista degli attaccanti il grande atteso di questa edizione: Cristiano Ronaldo. «Uno», urlerà qualcuno ironicamente, dando il via alla battaglia al rialzo per il ...

Ilva - Di Maio : “Scelte a ferragosto - legge dirà Cosa fare. Air Force Renzi? Simbolo del narcisismo di quel personaggio” : “Ilva? Ho chiesto all’Avvocatura di Stato un parere e la legge mi dirà cosa fare”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervistato da Francesco Magnani a L’Aria che Tira Estate, su La7. E spiega: “Ho presentato agli avvocati dello Stato tutte le criticità e i dati e gli ho chiesto se questa gara si deve revocare oppure no. Giustamente Arcelor Mittal dice che sono pronti ...

Morsi di vipere e serpenti velenosi/ Cosa non fare subito dopo l'attacco : Morsi di vipere e serpenti velenosi, Cosa non fare subito dopo l'attacco. Un vademecum per evitare di incappare in problemi seri in un periodo prolifico come quello in questione.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:44:00 GMT)

Bruno Fernandes racconta Cristiano Ronaldo : 'Si arrabbia se gli si dice che qualCosa è impossibile da fare' : Non è un caso se ha conquistato il mondo. È un vincente, il primo ad arrivare in campo e l'ultimo ad andarsene. Quando arrivavo nello spogliatoio lui già lavorava in palestra e, quando andavo via, ...

Inps - certificato medico di malattia e visite fiscali : Cosa deve fare il lavoratore : Sul sito Inps (www.Inps.it), di recente è stata pubblicata una guida sul certificato medico di malattia online e su come si svolgono le visite fiscali. La guida è unalista di FAQ facile da concultare e mette in evidenza, fra le altre cose, il ruolo del lavoratore e a cosa deve stare attento nella procedura da […] L'articolo Inps, certificato medico di malattia e visite fiscali: cosa deve fare il lavoratore proviene da Scuolainforma.

Disdetta Fastweb : modulo e Cosa fare : Avete deciso di annullare un contratto con Fastweb ma non avete la benché minima idea di come procedere? Abbiamo deciso di sviluppare un articolo in cui vi spieghiamo dettagliatamente come effettuare la Disdetta Fastweb evitando, in certi casi, di pagare costi aggiuntivi e soprattutto di risparmiare tempo. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo insieme come fare. Indice dei contenuti Cessazione definitiva Come disdire Fastweb entro 14 ...

Temporali e fulmini : come ci dobbiamo comportare? Ecco Cosa fare e cosa no : In molte zone italiane questa estate sta portando temperature e Temporali tropicali. Grandi bombe d’acqua che durano anche poco, per far tornare poi il sole e il caldo afoso che sta contraddistinguendo questo 2018. Ma come dobbiamo comportarci quando c’è un temporale, vista la sua aggressività e la presenza forte di tuoni e fulmini? Inq queste settimane ci sono stati diversi casi di persone colpite proprio da fulmini. La Protezione ...