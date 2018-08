Consigli Fantacalcio Serie A 2018-19 | chi prendere all' asta da Szczesny a Ronaldo

Fantacalcio : da Bradaric a Sandro - i Consigli sui centrocampisti low cost da comprare : I centrocampisti sono dei giocatori chiave al Fantacalcio di serie A [VIDEO]. Scegliere bene i giocatori in mezzo al campo è fondamentale se si vuole agguantare la vittoria anche in questo fantasy game. Facile indicare centrocampisti come Nainggolan, Pastore, Pjanic e altri big che sono destinati a fare scintille nel prossimo campionato. Per completare la rosa bisogna anche cercare di prendere all'asta dei centrocampisti low cost, senza spendere ...

Consigli asta Fantacalcio : da Reca a Vizeu - 9 nomi a sorpresa da prendere : L'asta del Fantacalcio è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di questo Fantasy game. Per molti è già programmata in questo mese di agosto, prima dell'inizio del campionato di serie A 2018-19 che prenderà il via giorno 18. Ci sono portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da prendere cercando di gestire al meglio i crediti a disposizione. In alcuni casi bisogna per forza di cose spendere il meno possibile e per questo motivo ...

Asta Fantacalcio Serie A : da Mancini a Musso - un Consiglio per ogni squadra : Sta per arrivare il momento dell'Asta del Fantacalcio di Serie A [VIDEO] 2018-19 per molti italiani e allora è il momento pure di dare degli utili consigli, specie per chi non ha tempo di re le vicende del calciomercato. Escludendo i soliti nomi, quelli dei top player, proviamo a consigliare un acquisto per ognuna delle venti squadre. Da Mancini a Musso, ecco chi sono gli elementi da provare a prendere. I consigli per il ...

Fantacalcio 2018/19 - Consigli per l’asta : attaccanti prima fascia e low cost - CR7 il top : Tra pochi giorni terminera' la sessione estiva di calciomercato e scattera' il campionato di Serie A. Contemporaneamente partira' anche il Fantacalcio. Sono in molti ad essere gia' a lavoro per preparare al meglio l’asta, abbozzando un elenco di giocatori da prendere [VIDEO]. Uno dei reparti che bisognera' tenere maggiormente sotto controllo sara' quello dell’attacco, visto che i gol dei centravanti garantiscono bonus e, conseguentemente, la ...

Consigli Fantacalcio Roma : Dzeko e gli altri big da prendere all'asta : Ormai il mese di agosto è iniziato e per molti si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di serie A. E' un appuntamento ormai fisso per milioni di appassionati che anche grazie a questa "scusa" si ritrovano con amici e parenti a duellare per i calciatori del nostro campionati. Tra i più gettonati ci saranno anche tanti elementi della Roma. La formazione giallorossa, che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto, ha diverse novità ...

Guida all’asta : chi prendere al Fantacalcio? Ecco i Consigli di CalcioWeb : FANTACALCIO– Gli appassionati sono in fibrillazione, mancano pochi giorni alle aste di mercato ed i magic allenatori iniziano a fare le valutazioni sul calciomercato della propria squadra. Obiettivo primario? Conquistare la maggior parte dei magic bonus per vincere le partite. Per fare ciò è primario farsi un’idea chiara sui “migliori” calciatori della Serie A. Dopo aver visto chi calcerà rigori e punizioni, Ecco i consigli di ...

Fantacalcio 2018/19 - Consigli asta : centrocampisti titolari e low cost da prendere : L’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] è ormai alle porte. Ed è anche tempo di Fantacalcio. In molti appassionati trascorreranno le prossime settimane a studiare le mosse per l’asta. Il centrocampo non va assolutamente sottovalutato e, spesso, per i fantallenatori è bene acquistare giocatori in grado di segnare goal per riuscire a battere i propri rivali. Il modo migliore per ottenere bonus è quello di prendere gli esterni d’attacco, che in ...

Fantacalcio - Consigli per l'asta : da Fazio a Bonucci - i centrali con il vizio del gol : Chi l'ha detto che al Fantacalcio [VIDEO]non sono importanti anche i difensori? Magari saranno meno prolifici degli attaccanti, ma anche in quel ruolo chi vuole vincere a questo fantasy game non può farsi trovare impreparato. Il giorno dell'asta per molti è davvero vicino. Sabato 18 agosto infatti iniziera' il campionato di Serie A 2018-19 e in tanti sono a caccia dei consigli giusti per rinforzare la propria fantasquadra. Quando si parla di ...

Fantacalcio 2018-2019 : Consigli e guida all'asta : Negli ultimi anni il Fantacalcio sta vivendo una seconda giovinezza grazie al web. Ecco alcune dritte per costruire la squadra perfetta e sbaragliare la concorrenza: dai top player alle scommesse ...

Consigli Fantacalcio : da Cancelo a Srna - i difensori esterni da puntare : La Serie A 2018/19 sta per entrare nel vivo e nei prossimi giorni tantissimi appassionati di Fantacalcio [VIDEO] fisseranno la data dell'asta. E' il momento tanto atteso nel quale si potra' costruire la propria fantasquadra ingaggiando portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, oltre che i trequartisti. In questo fantasy game gli attaccanti sono quelli che fanno la differenza a suon di gol e dunque bonus, ma anche la scelta dei difensori ...

Fantacalcio 2018-2019 : quote asta e Consigli per la squadra ideale. Possibili bonus e scommesse : CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DEI GIOCATORI PER LE ASTE DEL Fantacalcio Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio che sta per iniziare? OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i calciatori dal sicuro rendimento in chiave bonus, le Possibili rivelazioni ed alcuni nomi in rapporto qualità/prezzo che possono fare al caso vostro. ATALANTA L’inizio ufficiale non è stato ...

Fantacalcio 2018/19 : difensori goleador e terzini per assist - Consigli per l’asta : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] e, come ogni anno, ci si prepara al Fantacalcio. Molti sono i dubbi dei fantallenatori. Chi comprare? Quale giocatore mi garantira' bonus? Per quanto riguarda il reparto di difesa, ci sono alcune pedine top, che potrebbero regalare grosse soddisfazioni. Non solo terzini capaci di offrire assist, ma anche difensori centrali in grado di andare a segno come fossero attaccanti di medio-basso ...

