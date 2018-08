Confiscati beni per 400 mln a ex deputato

Mafia : Confiscati beni per 400 milioni a un ex deputato siciliano : beni per un valore stimato di 400 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia all'ex deputato regionale siciliano Giuseppe Acanto, 58 anni, ritenuto legato ai vertici del clan mafioso di Villabate (Palermo). Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su proposta del direttore della Dia, arriva al termine di indagini secondo cui Acanto gestiva la contabilità di società riconducibili alla ...

Mafia - Confiscati beni ad affiliato clan : 10.00 beni per 32 milioni di euro, riconducibili a William Alfonso Cerbo, 36 anni, ritenuto elemento legato al clan Mazzei ('famiglia' storicamente legata ai Corleonesi di Riina),sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania. Cerbo,attualmente ai domiciliari, è imputato per associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta. Il provvedimento di confisca,emesso dal Tribunale di Catania, riguarda 8 ...

Salvini : rafforzeremo l'agenzia dei beni Confiscati : Roma, 28 lug., askanews, - 'Il primo provvedimento che prederemo, la prossima settimana in consiglio dei ministri, è il decreto per rafforzare l'agenzia dei beni confiscati. Saranno assunte 200 ...

Roma : Usura e estorsione - Confiscati oltre 2 MLN di beni : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento di confisca di veicoli, somme di denaro, orologi e gioielli di pregio. La sentenza della Corte di Appello capitolina ha confermato le accuse nei confronti di un imprenditore Romano, condannato in primo grado per i delitti di estorsione e Usura, ordinando la confisca dei beni gia’ sottoposti a sequestro preventivo perche’ ...

Confiscati 33 mln beni a cosca Labate : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 10 LUG - beni per 33 milioni di euro, appartenenti a esponenti della cosca Labate, operativa nei quartieri Gebbione e Sbarre di Reggio Calabria, sono stati Confiscati dai ...

VIDEO – Confiscati beni per 3 - 5 mln di euro ad un pluripregiudicato di Ciampino : Nell’ambito delle attività di contrasto ed aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, i Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno sottoposto a confisca l’ingente patrimonio riconducibile ad un soggetto pluripregiudicato di Ciampino. Quindici unità immobiliari, autovetture, motocicli, conti correnti, libretti di risparmio, investimenti mobiliari e cassette di sicurezza, per un valore di oltre 3.500.000,00 euro; questo l’intero ...

Beni Confiscati alla criminalità - 52 manifestazioni di interesse : i dettagli : Approfondimenti Beni confiscati alla criminalità: conferenza dei servizi in Prefettura 3 luglio 2018 Questa mattina la Prefettura di Salerno ha accolto i vertici dell'Anbs e i rappresentanti di ...

Beni per 70mln Confiscati a manager : 17.34 confiscati Beni per circa 70 mln all' imprenditore e manager della comunicazione Faustino Giacchetto,già condannato nel processo "Ciapi", dall'ente di formazione della Regione Sicilia utilizzato per drenare risorse pubbliche. Giacchetto,su cui hanno indagato il pm Pierangelo Padova e il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF, viene ritenuto socialmente pericoloso per i fatti avvenuti dal 2006 in poi. Giacchetto avrebbe messo ...

Cesarò - ME - : Confiscati beni - per un valore di ' 300.000 - 00 ad un esponente di spicco del clan Ercolano-Santapaola : Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 giugno 2018, in provincia di Messina e Catania, i Carabinieri della Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale di Catania, congiuntamente ai ...

Roma - il piano dei poliziotti corrotti : 'Gestiamo noi i beni Confiscati' : Uno dei progetti, già avviati, era riuscire ad aggirare le regole previste per i beni confiscati. E arrivare alla sezione Misure di prevenzione del Tribunale. Dove Simona Amadio, la cancelliera della ...

Roma - scacco al clan Fasciani : Confiscati beni per 18 milioni - : I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dal locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti ...

