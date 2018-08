Condannato a 114 anni di reclusione il monaco buddista che ama le Mercedes

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ha fatto notizia la condanna inflitta ieri alWirapol Sukphol, ben 114diin Thailandia, per essere stato giudicato colpevole di frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi presso i suoi (ignari) discepoli. Ai quali spillava soldi raccontando di voler fare beneficenza e costruire nuovi templi. Ed era pure al passo coi tempi, visto che utilizzava anche un apposito sito internet per la “raccolta”. Contrariamente ai dettami del buddismo, ilamava la bella vita: tanto denaro, come detto, sesso e belle auto., se possibile: solo nel biennio 2009-2011 ne aveva comprate ben 22, per un valore complessivo di circa due milioni e mezzo di euro. La vicenda era venuta a galla già nel 2013, quando suo malgrado Wirapol Sukphol era stato filmato in un video finito su youtube (da cui è tratta la foto sopra), dove lo si vedeva ...