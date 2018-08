Concorso Marina Militare per reclutare VFP1 | domanda di partecipazione da agosto

Blastingnews

: RT @buonjob: Tenente in ferma prefissata - ROMA - 173 posti - buonjob : RT @buonjob: Tenente in ferma prefissata - ROMA - 173 posti - buonjob : RT @buonjob: Volontario in ferma prefissata - ROMA - 9 posti - buonjob : Concorso per 173 tenenti in forma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA | -

(Di venerdì 10 agosto 2018) 4 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando dipubblico VIDEO n° 61 del 032018, rivolto a 2.225Volontari in ferma prefissata di 1 anno. La ricerca è indirizzata a trovare nuove reclute da inserire in forze all'interno del Corpo dellaed i settori dove occupare una posizione all'interno del presente Corpo sono vari, da espletarsi per sede di inserimento e reclutamento entro il 2019: Bando: posizioni e reclutamento CEMM Ilche vedra' per il 2019 il reclutamento di 2.225all'interno del Corpo dellastabilisce per regolamento e specifiche carriere militari una selezione mirata dei posti inVIDEO. Parte di questi sono indirizzati ai 1.225 da inserire nel CEMM Corpo equipaggi militari marittimi, suddivisi per settori d'impiego: n° 1005 nel settore navale; n° 20 nel settore ...