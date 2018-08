Con gli astrofili alla Notte delle stelle cadenti

Filippo Bisciglia sarebbe in crisi Con Pamela Camassa : gli indizi sospetti dopo Temptation : Per Filippo Bisciglia, padrone di casa di Temptation Island, questo potrebbe essere un periodo non facile dal punto di vista sentimentale. Nonostante il grande successo che ha registrato in televisione la quinta edizione del reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Srl di Maria De Filippi, sembrerebbe che ci sia un po' di aria di crisi con la sua compagna storica, Pamela Camassa, con la quale fa coppia fissa da oltre dodici anni. A ...

Cosa diCono gli ultimi dati disponibili sugli italiani che attraversano i binari : Il drammatico incidente ferroviario avvenuto lungo la linea jonica a Brancaleone, in cui una donna è stata investita da un convoglio regionale mentre attraversava le rotaie con i due figli di 12 e 6 anni, morti entrambi, per raggiungere la spiaggia, riapre la questione sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia. Un binario unico che corre parallelo alla strada e al mare, senza sistemi di protezione ma con dei ...

Il Frosinone cade Contro il Betis Siviglia - 1-3 - : espulso Maiello : Nella sua prima amichevole dopo la preparazione pre campionato svolta in Canada, il Frosinone ha ospitato la formazione spagnola del Betis Siviglia. Gli spagnoli si sono imposti 3-1, 1-0, denotando di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 agosto : Lobby Contro – Il Partito degli Affari fa guerra al governo su precari e appalti : Corpi intermedi Lavoro e grandi opere, Tajani guida la rivolta del Partito degli Affari Novità – La visita del forzista e Chiamparino al cantiere Tav è un segnale. Ma i costruttori non sono soli all’opposizione: industriali, Confcommercio, pure Cairo schiera il “CorSera” di Stefano Feltri Mica so’ Matteo, io! di Marco Travaglio In una scena di rara mestizia, seduto a un tavolino davanti a un armadietto pieno di libri finti e dietro ...

Sanremo 2019 : ecco i due grandi nomi che Baglioni vuole alla Conduzione insieme a lui : Mancano ancora sei mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma pare che Claudio Baglioni abbia già le idee chiare sui due conduttori che vuole al suo fianco sul palco dell’Ariston. Secondo il Fatto Quotidiano, il cantante avrebbe un sogno, quello di condurre la kermesse insieme a Paola Cortellesi. “Il sogno del “dittatore artistico” ha un nome e cognome: Paola Cortellesi. Stando alle informazioni raccolte dal Fatto Quotidiano, ...

L’annuncio di Di Maio : “Da settembre procederemo Con il taglio dei parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia due riforme costituzionali che il suo governo vorrebbe portare avanti. La prima - da iniziare già a settembre - riguarda il taglio del numero dei parlamentari. La seconda, invece, è l'idea di eliminare dalla Costituzione il pareggio di bilancio.Continua a leggere

Salvini e Di Maio diCono che l’Iva non aumenterà e non toglieranno il bonus di 80 euro : Oggi i quotidiani Corriere della Sera e Repubblica hanno aperto con la notizia che il governo intenderebbe togliere il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la flat tax. Autorevoli fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia e gli stessi ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche per rassicurare gli italiani: l’Iva non aumentera' e gli 80 euro in busta paga rimarranno. Per Salvini ...

BONUS 80 EURO : ConTE - DI MAIO E SALVINI - "NON LO ABOLIAMO"/ Ma Tria avvisa : qualcosa si dovrà tagliare... : 80 EURO, CONTE: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di MAIO e SALVINI, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:16:00 GMT)

Tap : Di Maio - non è in Contratto - sul tavolo Conte che gestirà al meglio : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La differenza tra Tav e Tap è che non è nel contratto di Governo”. Il dossier “è sul tavolo premier, Giuseppe Conte, che gestirà al meglio”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Comunque, rileva il ministro, “qualsiasi tipo di opera si deve fare con il consenso della comunità. Noi come M5S siamo ...

Catania - il sindaco Pogliese : 'Faremo ricorso Contro dichiarazione di dissesto' : 'Faremo ricorso contro la pronuncia di dissesto e per questo abbiamo dato mandato al professore Agatino Cariola, ordinario di diritto costituzionale, giurista di grande livello che ha anche esperienze ...

Atletica - Europei 2018 : Fausto Desalu sesto sui 200 - super 20.13! Solo Mennea meglio di lui - vittoria di Guliyev Con 19 - 76 : Oggi stava per cadere il record europeo della Freccia del Sud, ormai prossimo a compiere 39 anni: il turco Ramil Guliyev, Campione del Mondo in carica, ha infatti corso un eccellente 19.74 ...

Crac casinò di Campione - cinque Consiglieri fanno quadrato intorno al sindaco : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - F anno quadrato attorno al sindaco Roberto Salmoiraghi i cinque consiglieri di maggioranza rimasti fedeli al sindaco, che respingono al mittente la ...

Siria - Asma al-Assad e la sua battaglia Contro il tumore : Momento estremamente difficile per il presidente Siriano Bashar al-Assad. Stavolta, però, non riguarda la situazione politica del Paese [VIDEO] dove i focolai della lunghissima guerra civile che dura dal 2011 non si sono ancora spenti. Asma al-Assad, la bellissima ed elegante moglie del leader di Damasco, è gravemente malata. Le è stato diagnsticato un tumore maligno al seno, scoperto nella fase iniziale. La first lady di Damasco, pertanto, ha ...

Atletica - Europei 2018 : Fausto Desalu sesto sui 200 - super 20.13! Solo Mennea meglio di lui - vittoria di Guliyev Con 19 - 76 : Fausto Desalu è stato semplicemente superlativo nella finale dei 200 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera ed è entrato in una nuova dimensione. L’azzurro non smette più di stupire, dopo aver corso batterie e semifinali ad altissimo livello, questa sera ha voluto piazzare un nuovo colpo nell’atto conclusivo della rassegna continentale e ha chiuso con un ottimo sesto posto ma soprattutto con il buonissimo tempo di 20.13, ...