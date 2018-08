Com' è dura arrampicarsi sull' Albero della Vita

Crac casinò di Campione - Comune avvia procedura per 86 esuberi : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - Non sono state trovate al momento alternetive: il Comune di Campione d'Italia procederà a deliberare " le eccedenze del personale in numero di 86 unità" su ...

Salvini e l'ambulanza durante Comizio : "E' rosicone di sinistra"/ Video - "parlamentari Pd hanno finito Maalox" : Salvini, passa ambulanza durante comizio: "E' rosicone di sinistra". Gag comica durante un appuntamento a Desio, ecco il Video e la reazione del ministro dell'Interno(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 00:22:00 GMT)

Lago di Como - sub morto durante immersione. Un altro in ospedale | : Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare i due sommozzatori hanno avuto delle difficoltà durante un'immersione: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza

Sub muore durante immersione nel lago di Como - un altro è grave : I primi soccorsi portati da un gommone di passaggio. Uno dei due non ce l'ha fatta, l'altro è in camera iperbarica in gravi condizioni

Tragedia sul lago di Como : un sub morto e uno grave durante un'immersione : Tragedia questa mattina nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i ...

Pippa Middleton : “Ecco Come mi tengo in forma durante la gravidanza” : Pippla Middleton è ormai entrata nel suo terzo trimestre di gravidanza, ed è più in forma che mai. Ma come ha fatto a mantenere la sua linea, la sorella minore della più famosa Kate? A raccontarlo è lei stessa, nella rubrica che ogni mese scrive per un magazine inglese. In attesa del primo figlio dal marito James Matthews, Pippla Middleton ha parlato della sua dieta e della sua attività fisica. L’ha fatto dalle pagine del Waitrose Kitchen, ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come attrezzarsi - durante le vacanze - per trovare lavoro : Certo l'estate è un periodo di riposo, ma i giovani possono anche sfruttarne una parte per crearsi un tesoretto da spendere nel futuro lavorativo. GIORGIO SPANEVELLO(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Perché per i contratti a termine non si danno più soldi al lavoratore?, di L. DeganI NUMERI/ lavoro, i dati Istat che allontanano la politica dalla realtà, di G. Palmerini

Giornata Mondiale dell’Orgasmo : ecco Come siamo prima - durante e dopo : Il 31 luglio si festeggia la Giornata Mondiale dell’Orgasmo. Si parla sempre più spesso di sessualità ma si continua a parlarne con un certo imbarazzo. Soprattutto quando a essere chiamate in causa sono le donne e il loro piacere: l’orgasmo. Il fotografo brasiliano Marcos Alberti ha superato ogni remora e ha fotografato venti donne prima, durante e dopo l’orgasmo. Il progetto che ha realizzato si chiama The O Project e mostra come ...

Sarno - morì durante una festa in paese : citato in giudizio il Comune : Approfondimenti Incidente sul lavoro ad Eboli, operaio di 23 anni muore folgorato 18 luglio 2018 Era morto durante una festa di paese, ora la famiglia chiede un risarcimento al Comune. Sono dodici gli ...