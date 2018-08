huffingtonpost

: Colpo basso di Trump a Erdogan: 'La lira turca è in calo, raddoppiamo i dazi su acciaio e alluminio' - HuffPostItalia : Colpo basso di Trump a Erdogan: 'La lira turca è in calo, raddoppiamo i dazi su acciaio e alluminio' - xy0ongi : @purbangtan l’ultimo dei tour è sempre un colpo basso uGh - biscottoverde : @comicsiringo Ma. Non. Cosa. Questo è un colpo basso. -

(Di venerdì 10 agosto 2018) In un momento di crisi dellainterviene con un '', destinato a peggiorare la situazione dello stato di. E lo fa con un'arma che sta utilizzando spesso negli ultimi mesi: l'imposizione di ulteriori: "Ho appena autorizzato un raddoppio deisull'acciaio e l'alluminio della Turchia in quanto la loro valuta, la, è in rapidonei confronti di un dollaro molto forte - ha affermato in un tweet - Isull'alluminio saranno ora al 20% e quelli sull'acciaio al 50%. I nostri rapporti con la Turchia non sono buoni al momento".I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J....