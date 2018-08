Colli San Rizzo | ME | | un incidente stradale | ha coinvolto questa mattina | un Suv

Ravenna - la sagra della Collina e del Cinghiale a San Martino in Gattara : San Martino in Gattara , Ravenna, , 28 luglio 2018 - Weekend di gastronomia tosco-romagnola, mostre e spettacoli a San Martino in Gattara , tra le colline e i boschi di Ravenna. Dal 28 al 29 luglio avrà luogo la trentunesima edizione de la "sagra della Collina e del Cinghiale" organizzata dall'...

Incendio alle pendici della Collina che sovrasta Fasano : Fasano - Ennesimo pomeriggio di fuoco nel Fasanese. Dopo venerdì scorso quando i roghi furono ben tre, di cui uno ha distrutto una ventina di ettari di uliveto secolare , LEGGI QUI , , nel pomeriggio ...

Domani parte via Teatrando di Paglia : tre giorni di spettacolo sulle Colline tra Montegranaro e Monte San Giusto : Inoltre, le passeggiate per raggiungere i luoghi degli spettacoli verranno animate da due importanti Compagnie italiane di Teatro di Strada: Acqualtateatro di Venezia e la Compagnia Piccolo Nuovo ...

Nuoto - SetteColli 2018. Batterie terza giornata : i big si rilassano - Govorov e Panziera promettono scintille. Ancora tanti azzurri in finale : Non fosse effettivamente domenica, si potrebbe dire che “non è sempre domenica” ma l’immagine rende bene per riassumere l’ultima mattinata di gare alla piscina del Foro Italico per l’edizione 2018 di un Settecolli fin qui stratosferico. L’impressione è che i big abbiano sparato tutte le cartucce nei giorni scorsi e oggi se la sian presa un po’ comoda, mancano poi all’appello i maghi della velocità ...

Myanmar : le forti piogge causano una frana sulla Collina Kyaik Than Lan [GALLERY] : 1/17 AFP/LaPresse ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 9 giugno. Carlo Tacchini e Santini-InCollingo a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le Finali A e B delle gare su 500 e 1000 metri al mattino, e lequalifiche e le semifinali dei 200 metri al pomeriggio. Farà il suo esordio anche la paraCanoa. L’Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle medaglie. ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : venerdì 8 giugno - Carlo Tacchini vola in finale! Ultimo atto anche per Santini-InCollingo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le qualifiche e le semifinali dei 1000 m e 500 m. L’Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle finali. Carlo Tacchini, i fratelli Craciun e molti altri talenti sono pronti a lasciare il segno in questo evento. Una ...

Canoa velocità - Europei 2018 : canadese da sogno per l’Italia! Carlo Tacchini e Santini-InCollingo in finale nelle specialità olimpiche : Ottimo bilancio per l’Italia nella prima giornata degli Europei senior di Canoa velocità scattati questa mattina a Belgrado, in Serbia. Degli otto equipaggi in gara, due hanno centrato direttamente la finale (entrambi in specialità olimpiche), mentre gli altri sei passeranno per le semifinali del pomeriggio (quattro in specialità olimpiche e due in specialità non olimpiche). Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ...