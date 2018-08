Coll Garanzia | stop su Novara e Catania

Serie B - Collegio di Garanzia : stop alla sentenza per i ripescaggi di Catania - Novara : stop alla sentenza che ammette Novara , Catania al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre . Lo ha ...

Serie B - Collegio garanzia : 'Stop alla sentenza Pro Novara e Catania' : Stop alla sentenza che ammette Novara, Catania e Pro Vercelli al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre. Lo ...

Palermo - ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per il caos finale a Frosinone : Il Collegio di Garanzia dello Sport si ritroverà in seduta comune per esaminare il 10 agosto il doppio ricorso portato avanti dal Palermo. Frosinone-Palermo, la protesta dei tifosi dopo il ricorso ...

Collegio Garanzia - altro ricorso Palermo : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Il Palermo insiste e fa di nuovo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Lo fa sapere una nota del Coni. Questa volta i rosanero, che già si erano appellato lo scorso 27 luglio, chiedono la revisione della parte della sentenza sulla finale dei playoff di B che ...

Calcio : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Avellino escluso dalla B : Collegio di Garanzia respinge il ricorso : ROMA - Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B . Secondo il Collegio di Garanzia, l'Avellino 'apparirebbe in possesso dei ...

Niente serie B per l’Avellino - il Collegio di Garanzia dello Sport’ ha respinto il ricorso del club irpino : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia, la società biancoverde adesso valuterà la possibilità di rivolgersi al successivo grado di giudizio L’Avellino non parteciperà al prossimo campionato di serie B, è questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha respinto il ricorso del club biancoverde. LaPresse/Gerardo Cafaro Ecco il comunicato: ‘Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni ...

Avellino - sit in dei tifosi davanti a Collegio di garanzia : Sono circa un centinaio gli ultrà dell’Avellino riuniti in un sit in davanti al Coni, all’altezza dell’obelisco del Foro Italico, nel giorno della discussione, davanti al collegio di garanzia dello Sport, del ricorso della società irpina contro la mancata iscrizione in B per irregolarità amministrative. I tifosi, che hanno intonato cori con fumogeni e tamburi, oltre a contestare il presidente Walter Taccone, sono stati ...

Avellino - si discute il ricorso del club al Collegio di Garanzia : sit-in dei tifosi davanti la sede del Coni : Un gruppo di tifosi dell’Avellino si è presentato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dove verrà discusso il ricorso del club contro la mancata iscrizione alla B Sono circa un centinaio gli ultrà dell’Avellino riuniti in un sit in davanti al Coni, all’altezza dell’obelisco del Foro Italico, nel giorno della discussione, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, del ricorso della società irpina contro la ...

Figc annuncia ricorso al Collegio di garanzia dello sport su femminile : “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, preso atto della decisione della Corte Federale d’Appello del 26 luglio, ha deciso di impugnare il provvedimento con il quale si annulla la delibera commissariale che portava in seno alla Figc l’attività nazionale di calcio femminile”. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. “La Figc rimane convinta della legittimità dell’inquadramento della Divisione Calcio ...

Figc - Sibilia attacca Fabbricini : 'Estremamente grave il suo ricorso al Collegio di Garanzia' : 'È estremamente grave che il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ndr,si appresti a fare ricorso al Collegio di Garanzia dello sport contro un provvedimento dell'organo di giustizia della sua stessa federazione. Ed è ancor più grave se si pensa che il commissario è stato segretario generale del Coni. Noi comunque siamo pronti ...

Presentato ricorso a Collegio garanzia contro proroga commissario : È stato notificato questa mattina al collegio di garanzia, presieduto da Franco Frattini, il ricorso di Lega Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia contro la proroga del commissariamento della Figc. L’obiettivo delle quattro componenti è quello di andare al più presto al voto per eleggere il nuovo presidente. Il ricorso, firmato da 131 delegati delle quattro componenti, è stato curato dall’avvocato Giancarlo ...