Cinque buoni motivi per vedere il nuovo «Suspiria»

vanityfair

: @Nonzi83 perdete fiumi di sangue ai limiti dell’anemia con dolori al bassoventre rispondenti sulle reni da togliere… - cutierudegirl : @Nonzi83 perdete fiumi di sangue ai limiti dell’anemia con dolori al bassoventre rispondenti sulle reni da togliere… - Lorenza_Mi : Ci ho messo cinque minuti buoni per farlo capire a mia madre, la quale ha negato senza neanche troppa convinzione - iamELLIS : Dopo cinque minuti buoni a cercare di capire cosa potesse esserci che non va mi sono resa conto di essere andata a… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) 1) Il confronto tra due scuole C’è curiosità dicome un grande regista della contemporaneità, Luca Guadagnino, spesso paragonato a Luchino Visconti per la sua capacità di rappresentare luci e ombre dell’alta borghesia, si rapporta con la lezione cinematografica di Dario Argento. Due registi a confronto, per un film che presentato a Venezia il primo settembre farà discutere e appassionare i fan del maestro del brivido che ritengonoil più inquietante e profondo di tutta la produzione argentiana. Tra Guadagnino e Argento, dopo un’iniziale diffidenza del più anziano tra i due, lo stato dei rapporti adesso volge al bello. 2) Il ritorno di Jessica Harper Solo diciotto film interpretati in quasi mezzo secolo di carriera. Jessica Harper, icona alleniana (con Woody recitò in Amore e Guerra e in Stardust memories) torna sul set didove già con grande coraggio e scandalo ...