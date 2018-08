Ciclismo | Jan Ullrich arrestato a Francoforte per aver abusato di una prostituta

oasport

: RT @RaiNews: Germania, aggredita prostituta: arrestato ex vincitore del tour Jan Ullrich. L'ex campione di ciclismo in terapia per alcol e… - zener76 : RT @RaiNews: Germania, aggredita prostituta: arrestato ex vincitore del tour Jan Ullrich. L'ex campione di ciclismo in terapia per alcol e… - AndyCyclingNews : I guai per #Ullrich continuano arrestato ex vincitore del tour Jan Ullrich. L'ex campione di ciclismo in terapia… - FabioMassi : RT @RaiNews: Germania, aggredita prostituta: arrestato ex vincitore del tour Jan Ullrich. L'ex campione di ciclismo in terapia per alcol e… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Altra notizia shock riguardante Jan, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild onlineè stato, accusato di lesioni gravi e pericolose.era rientrato in patria da Maiorca, dove era già statovenerdì scorso peraggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso per combattere la dipendenza da droghe e alcol. Al momento dell’arresto l’ex ciclista si trovava in un hotel di lusso con una, che lo avrebbe accusato di abusi. CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULalessandro.farina@oasport.it Twitter: @Alefarina18 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto:Marc Pagani ...