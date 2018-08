Ciclismo | arrestato per abusi l' ex ciclista Jan Ullrich

Ciclismo - ancora guai per Ullrich : arrestato per aggressione a una escort : ROMA - Jan Ullrich finisce di nuovo nei guai. Secondo i media tedeschi, l'ex corridore è stato arrestato all'alba in un hotel di lusso a Francoforte dopo aver aggredito e ferito una escort. Il ...

Ciclismo - Jan Ullrich arrestato a Francoforte per aver abusato di una prostituta : Altra notizia shock riguardante Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild online Ullrich è stato arrestato a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. Ullrich era rientrato in patria da Maiorca, dove era già stato arrestato venerdì scorso per aver aggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso ...

Ciclismo – Si introduce in casa del vicino e minaccia i presenti - arrestato ex vincitore del Tour de France : Jan Ullrich è stato arrestato, a Maiorca il 44enne si è introdotto in casa del vicino: non è la prima volta che l’ex ciclista tedesco ha guai con la legge Guai per Jan Ullrich. Il vincitore del Tour de France 1997, che oggi ha 44 anni, si è introdotto in casa del suo vicino ed è stato denunciato per violazione di domicilio. L’ex corridore tedesco, che vive a Maiorca, ha preso parte ad un party a cui non era stato invitato, ...

