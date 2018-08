Ciclismo | ancora guai per Ullrich | arrestato per aggressione a una escort

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Filippo Ganna ed Elisa Balsamo - l’Italia vuole ancora altre medaglie : Quarta giornata per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia): al Sir Chris Hoy Velodrome saranno ben quattro i titoli assegnati, con dodici medaglie in palio e l’Italia che punta ancora in grande per provare a rimpinguare un medagliere già più che soddisfacente. Due gli assi calati in questa giornata dalla nazionale di Marco Villa e Dino Salvoldi. È il giorno di Filippo Ganna: dopo aver trascinato ...