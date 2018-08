Ciclismo | alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un percorso per scalatori

Ciclismo - Vincenzo Nibali più forte del dolore : lo Squalo è già tornato ad allenarsi in strada : la FOTO : Il corridore della Bahrain-Merida è stato incrociato da un fan mentre si allenava sulle strade della sua Sicilia, Nibali corre veloce verso il rientro Vincenzo Nibali non perde tempo, il corridore della Bahrain-Merida è infatti già tornato in strada dopo l’operazione di qualche giorno fa, resasi necessaria per ridurre la frattura alla decima vertebra rimediata al Tour de France. Primi allenamenti per lo Squalo in vista di Vuelta e ...

Ciclismo - Europei pista : Italia oro nell'inseguimento a squadre. Argento alle azzurre : ... Francesco Lamon e Michele Scartezzini, quest'ultimo al posto di Liam Bertazzo, che aveva dato il suo contributo nei due turni precedenti, ha battuto in semifinale la Gran Bretagna campione del mondo ...

Ciclismo - l’operazione è già alle spalle : Vincenzo Nibali oggi torna ad allenarsi : Il corridore della Bahrain Merida è pronto a tornare sui rulli dopo l’intervento di vertebroplastica dello scorso martedì Il recupero di Vincenzo Nibali prosegue senza sosta, il corridore della Bahrain-Merida è pronto a tornare già ad allenarsi dopo l’intervento di vertebroplastica subito lo scorso martedì, in seguito alla caduta che lo ha visto protagonista al Tour de France. Prima gli esercizi in vasca per riacquisire ...

Ciclismo – Il caldo si compatte con i prodotti Pissei [GALLERY] : Affronta il caldo estivo al meglio con i prodotti Pissei Afa, sole e arsura. Tra una salita e una discesa, tra il calore dell’asfalto e la freschezza dell’acqua del ruscello di montagna, si resta soli con la propria bici, immersi nella natura. Per chi è abituato a fare molti chilometri in sella alla propria bici, diventa fondamentale usare I materiali giusti per proteggersi dal calore, difendersi dal sole che picchia e respirare al meglio ...

Ciclismo su pista : la nazionale italiana torna ad allenarsi allo storico Velodromo Vigorelli : Tutti i mali non vengono per nuocere diceva un vecchio proverbio. Se è davvero clamorosa la situazione che sta vivendo il Ciclismo su pista italiano, con la chiusura del Velodromo di Montichiari a causa di problemi con l’antincendio, la nazionale tricolore si testerà sullo storico Vigorelli di Milano, uno dei più importanti velodromi del Bel Paese. In questi giorni sono infatti impegnati in terra lombarda Marco Coledan, Liam Bertazzo, ...

Ciclismo - Marcel Kittel : ‘Sorpreso dalle critiche della Katusha’ : Il passaggio di Marcel Kittel alla Katusha Alpecin sembrava un colpo eccezionale per le qualita' del velocista tedesco e per il suo impatto mediatico in una squadra sponsorizzata da un marchio della sua stessa nazionalita'. Invece ormai ad oltre meta' della stagione Kittel ha segnato la miseria di due vittorie, due tappe della Tirreno Adriatico, e tante delusioni nelle altre corse. Anche al Tour de France [VIDEO] il campione tedesco non è ...

Ciclismo - Tour de France : 7a tappa per velocisti - occhio alle fughe da lontano : L'altimetria della settima tappa del Tour de France FOUGERES, FRANCIA,, 13 luglio 2018 - La settima tappa è la più lunga di tutto il Tour de France n° 105: misura 231 km e porta il gruppo da Fougeres ...

Ciclismo e cultura : Al via le prime due tappe del CVA eBiketour Valle d'Aosta : ... con sprint la serie di iniziative previste nel calendario di "ENERGIQUE 2018" che nei mesi di luglio, agosto e settembre presenterà eventi, spettacoli, animazione, musica e mostre sul territorio ...

Ciclismo : Giro Rosa - segui in diretta dalle ore 17 la quarta tappa : Nel Giro d'Italia femminile tutte contro Giorgia Bronzini nella tappa odierna - Dopo Piemonte e Lombardia, è l'Emilia - Romagna la terza regione italiana ad ospitare il Giro Rosa, per la quarta tappa: ...

David Lappartient : “Lotta al doping diversa dopo il caso Froome. Il nuovo Ciclismo : tra salary cap e stop alle radioline” : David Lappartient ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha esplicato le sue idee per un nuovo ciclismo, cogliendo anche l’occasione per esporsi sull’assoluzione di Chris Froome per il caso salbutamolo. Il Presidente della UCI ieri aveva fatto appello ai tifosi chiedendo di accettare la sentenza e di rispettare il ciclista, oggi ha replicato: “Non sono mai stato tenero con lui e con la sua Sky, ...

Ciclismo – Fratture e lussazioni : Eugenio Alafaci vittima dell’ennesimo incidente stradale - “volevo solo uscire in bici per allenarmi” [GALLERY] : incidente in allenamento per Eugenio Alafaci: stop di almeno un mese per il corridore della Trek Segafredo, il racconto del ciclista italiano Brutta disavventura per Eugenio Alafaci: il corridore della Trek Segafredo è stato protagonista oggi di un terribile incidente stradale. Mentre si allenava sulla sua bicicletta, il 27enne ciclista italiano è stato colpito dalla portiera di automobile parcheggiata: l’autista non ha controllato ...

Chris Froome : “Un grande giorno per il Ciclismo - mi lascio alle spalle 9 mesi duri. Non ho fatto nulla di male” : Chris Froome ha ricevuto la notizia dell’assoluzione per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (poi vinta). Il britannico, che ha conquistato gli ultimi tre Tour de France e il recente Giro d’Italia, si è lasciato alle spalle questa brutta vicenda dopo 10 mesi di botta e risposta tra il suo Team Sky e il Tribunale Antidoping che oggi ha optato per l’assoluzione del ciclista. Il ...

Ciclismo - assolto Chris Froome dalle accuse di doping : parteciperà al Tour de France : Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping, il ben noto caso legato al salbutamolo si è dunque concluso con l’assoluzione del Keniano bianco Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping nei suoi confronti. Il tribunale antidoping dell’Uci, secondo la “rosea”, non ha riscontrato alcuna violazione delle norme antidoping, dunque Froome non è sanzionabile e parteciperà regolarmente al prossimo Tour de France. ...

Ciclismo - incidente in allenamento : grave l'olimpionica tedesca Vogel : COTTBUS - Il mondo del Ciclismo è in ansia per la tedesca Kristina Vogel. La pluricampionessa olimpica e mondiale su pista è stata coinvolta in un grave incidente mentre si stava allenando sulla pista ...