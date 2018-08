Ci sono casi in cui è giusto controllare il telefono del partner? Parlano i consulenti

Caldo Genova : cinque ricoveri - ma i casi sono in calo : Continuano le giornata da bollino rosso per il Caldo, ma calano i ricoveri causati dalle alte temperature. All’ospedale San Martino di Genova, nessun ricovero per il Caldo, all’ospedale Galliera in due sono arrivati al pronto soccorso e dimessi: avevano accusato vertigini e disidratazione, sono ottantenni. Due novantenni, invece, sono stati ricoverati al Micone di Sestri Ponenti e altri due ultra ottantenni sono stati ricoverati ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia. Occasione della vita per le azzurre - India e Irlanda sono dello stesso livello : È successo qualcosa di impronosticabile. L’obiettivo della nazionale italiana di Hockey su prato femminile, come ripetuto a più riprese da Roberto Carta alla vigilia del Mondiale di Londra, doveva essere quello di vincere una partita per approdare così al turno successivo. Le azzurre invece non solo sono volate agli ottavi, ma hanno battuto sia Cina che Corea del Sud, conquistando la seconda piazza nella Pool A (alle spalle della ...

Cercasi camerieri e lavapiatti nella Riviera romagnola - ma davvero i giovani sono bamboccioni? : Detto questo, gli imprenditori italiani siano consapevoli di operare in un Paese che non è più l'Italia degli anni Settanta, ma un'economia dalla ricchezza diffusa e in cui le aspettative individuali ...

American First? Fa male agli Usa Crisi finanziaria dietro l'angolo Ma i dazi sono un'occasione in Borsa : Nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla sua elezione, Donald Trump resta per molti investitori un “oggetto misterioso”. Le sue ultime mosse in materia di commercio internazionale, ad esempio, possono essere lette in due modi diametralmente o Segui su affaritaliani.it

Raddoppiati i casi di morbillo in Gb : i medici inglesi accusano Lega e 5Stelle Ma quei dati di Londra sono vecchi : La malattia «importata» dai visitatori che sono stati nel nostro Paese dove è diffusa a causa delle scarse vaccinazioni. La stampa inglese accusa Lega e 5 Stelle

“Cercasi personale donna o gay” - titolare di lido scatena la polemica : “sono più gentili” : L'annuncio dello stabilimento balneare che esclude gli uomini ha subito scatenato una valanga di polemiche con accuse di discriminazione al contrario. Il titolare del lido però ribatte: "Gli omosessuali sono molto meglio, si porgono gentilmente, hanno un estro che gli uomini non possiedono"Continua a leggere

Voucher - Maresca (Università Sapienza) : “Da riprendere. sono una soluzione per i lavori occasionali” : “I Voucher rivisti potrebbero essere una soluzione ad affrontare i problemi dei piccoli lavori che altrimenti non hanno forme giuridiche per essere gestiti correttamente. Teniamo conto che il Voucher oggi è l’unico rapporto di lavoro dove non c’è qualificazione tra autonomia e subordinazione ed è l’unico rapporto di lavoro dove c’è il salario garantito a nove euro”. Lo ha dichiarato Arturo Maresca, professore all’Università Sapienza di Roma, ...

Agricoltura - Coldiretti : con i voucher “50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati” : “Con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente le dichiarazioni del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio che si è detto pronto a reintrodurre i voucher ...

Vaccini - Ministro Salvini : “10 obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi” : “Sui Vaccini garantisco l’impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c’è un’alleanza con il M5S e sto ragionando con il Ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 Vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“: queste le parole di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, nel suo intervento telefonico ...

Matteo Salvini : “Dieci vaccini sono inutili - in parecchi casi pericolosi e dannosi. Aboliremo l’obbligo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, promette nuovamente l'abolizione dell'obbligo vaccinale: "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi", ha dichiarato concludendo, inviando inoltre un ringraziamento "per il loro coraggio" ai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari.Continua a leggere

Giornata mondiale del Rifugiato - oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga. “Nel 53% dei casi sono minori” : Un nuovo patto globale per i rifugiati non è più rinviabile. A renderlo cruciale sono gli oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga a causa di guerre, violenze e persecuzioni. Nel 2017 questo numero ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. I motivi sono da riscontrarsi soprattutto nella crisi nella Repubblica Democratica del Congo, nella guerra in Sud Sudan e nella fuga in Bangladesh di centinaia di migliaia di ...

Giornata mondiale del Rifugiato - nel mondo oltre 68 milioni di persone in fuga. “Nel 53% dei casi sono minori” : Un nuovo patto globale per i rifugiati non è più rinviabile. A renderlo cruciale sono gli oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga a causa di guerre, violenze e persecuzioni. Nel 2017 questo numero ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. I motivi sono da riscontrarsi soprattutto nella crisi nella Repubblica Democratica del Congo, nella guerra in Sud Sudan e nella fuga in Bangladesh di centinaia di migliaia di ...

Tumore al seno : 7 casi su 10 ora possono evitare la chemio con un test Video : I risultati dello studio americano Tailorx presentato a Chicago al congresso mondiale di oncologia medica rappresentano probabilmente il più grande progresso degli ultimi decenni nel campo della ricerca sul cancro al seno. Sette donne su dieci che presentano un Tumore al seno in fase precoce potrebbero essere trattate solo con terapia ormonale, libere dagli effetti collaterali della chemio, non più considerata terapia elettiva per ogni caso. Si ...