Chris Hemsworth | compie 35 anni il dio Thor

Cinema : 12 soldiers - Chris Hemsworth in Afghanistan dopo l'11 settembre : ... effetti speciali quanto basta, dialoghi ai limiti della sufficienza, meritevoli di nota solo alcuni passaggi sul ruolo e la presenza di eserciti stranieri in quella regione del mondo e sul senso ...

Chris Hemsworth in missione nella terra più pericolosa del mondo : 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per ...

12 Soldiers - la clip in esclusiva del film con Chris Hemsworth : La storia vera di un gruppo di paramilitari partiti per l’Afghanistan all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelli dell’11 settembre 2001. Questo racconta 12 Soldiers, film nato dall’adattamento del libro Horse Soldiers di Doug Stanton. Tema: una missione segreta firmata da un manipolo di uomini della Cia che hanno scelto volontariamente di sbarcare nella casa dei talebani per fronteggiarli sul loro terreno. Una terra sconosciuta e inospitale, ...

12 Soldiers : recensione del nuovo film con Chris Hemsworth e Michael Shannon : L’unità Alpha ODA 595 è condotta dal Capitano Mitch Nelson e decide di partire assieme ai suoi uomini in maniera volontaria per l’Afghanistan inseguito ai gravissimi attentati dell’11 settembre. Mitch e i suoi fedelissimi 12 uomini partono verso la terra più pericolosa del mondo, ridefinita come “tomba di molti imperi”, dovranno affrontare 50,000 talebani agguerriti per difendere Mazar-I-Sharif, città che dovranno liberare per dare una stoccata ...