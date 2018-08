Choc a Capri | giovane manager violentata | “Così ha abusato di me”

caffeinamagazine

: Choc a Capri, turista francese denuncia: drogata e violentata da un ... - ItalianStyle_it : Choc a Capri, turista francese denuncia: drogata e violentata da un ... - onlinemag_it : Turista francese drogata e violentata da un americano: choc a Capri - Leggi su -

(Di venerdì 10 agosto 2018)dovrebbe essere solo la meta da sogno, dove trascorrere vacanze lussuose e godere di un panorama senza precedenti. La bellissima isola sorrentina, però, conquista le prime pagine dei giornali per notizie relative a violenze sessuali. Questa volta è unafrancese a sporgere denuncia. La donna è stata drogata con un cocktail enella suite dell’albergo. È il raccontodi unafrancese (33 anni) che ha denunciato di essere stata stuprata a metà luglio, mentre era in vacanza a, da un cittadino americano che le aveva offerto ospitalità insieme a un’amica nella stanza di un lussuoso albergo dell’isola. In merito all’episodio stanno indagando gli agenti del commissariato dell’Isola Azzurra coordinati dalla pm Barbara Aprea, del pool della Procura diretto dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. La vittima ha già lasciato l’Italia, ma prima di ...