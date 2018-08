Chelsea | ufficiale Batshuayi al Valencia Si libera Zaza?

Chelsea - ufficiale Kovacic. Courtois va al Real - Sarri si consola con Kepa : I Blues hanno annunciato l'accordo per lo scambio tra il portiere belga e il centrocampista croato. Il portiere basco, pagato 80 milioni, è il più caro di sempre

Calciomercato Chelsea - è ufficiale : Gianfranco Zola sarà il secondo di Sarri : Sette anni da giocatore, ora un'avventura in panchina pronta a cominciare: Gianfranco Zola ritrova i Blues a 15 anni dall'ultima volta, quando - era il 2003 - mise piede per l'ultima volta da ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

MAURIZIO SARRI AL Chelsea - È UFFICIALE/ Ultime notizie - "voglio un calcio divertente" : il Napoli lo ringrazia : MAURIZIO SARRI al CHELSEA, è UFFICIALE, Ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Chelsea-CONTE - UFFICIALE L'ESONERO/ Divorzio da oltre 10 milioni : anno sabbatico? : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:39:00 GMT)

