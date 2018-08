Che delusione | neanche Bixby 2 0 parla italiano | a cosa servirà Galaxy Home?

optimaitalia

: RT @patriziaparide: @mariaro40777909 @santonelli851 @mariaederaM5S @cla_cominardi @GiuseppeConteIT @Pres_Casellati @Roberto_Fico @luigidima… - AnastasiaMedi : RT @patriziaparide: @mariaro40777909 @santonelli851 @mariaederaM5S @cla_cominardi @GiuseppeConteIT @Pres_Casellati @Roberto_Fico @luigidima… - MaricaCasoni : RT @cristianik1: La delusione non è altro che una scomoda realtà che ti ostinavi a non voler vedere. - sugar_sugar96 : La consapevolezza di Ragnar, che già immaginava il tradimento di Rollo, la delusione e l'urlo di Bjorn...Non sono p… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Quanti connazionali sono rimasti delusi da2.0 che ancora non? Ieri 9 agosto è stato il grande giorno del SamsungNote 9 ma a margine della presentazione del nuovo phablet, è stato pure lanciata la seconda versione dell'assistente vocale del produttore asiatico integrata anche nel primo smart speaker del brand, ossia Samsung. Un gran peccato davvero ma vediamo quali sono stati i progressi compiuti per la tecnologia.Con2.0 non è stato aggiunto il supporto inmain nessun altra lingua (dunque lanon riguarda solo noi, una magra consolazione almeno). In compenso, in inglese ad esempio (come evidenziato durante l'evento Unpacked 2018 di ieri), l'assistente vocale appare molto più naturale nella sua rese e meno "robotico". Lo strumento è anche molto più interattivo, in quanto riesce a predire anche determinate richieste ...