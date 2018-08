Cesaro e la sua passione per la Juventus | “ecco com’è nato tutto Collaborazione Juve e

sportfair

: RT @Danila9631: 'Un uomo rende la sua compagna gelosa delle altre. Un gentiluomo rende le altre donne gelosa della sua.' ?? #PerleDiPensiero… - marianna_cesaro : RT @Danila9631: 'Un uomo rende la sua compagna gelosa delle altre. Un gentiluomo rende le altre donne gelosa della sua.' ?? #PerleDiPensiero… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Antonioè tora parlare della suaper il calcio, specialmente per i colori della: ecco com’è nata la sua fede bianconera Intervistato da ‘’, la superstar WWE Antonioè tora parlare della suaper il mondo del calcio. Il wrestler svizzero ha vissuto e performato anche in Italia durante la sua carriera e nutre per il nostro Paese un grande affetto., gran tifoso di calcio, si è appassioallagrazie all’arrivo di Stephan Licthsteiner, suo connazionale: “la miaper laè cominciata grazie all’arrivo di Stephan Licthsteiner. Perchè sono un tifoso di tutti i giocatori svizzeri. Ho cominciato a seguire questa squadra e nel corso degli anni ne sono diventato un grande appassio. E’ stato fantastico vedere ladal vivo (tournèe negli USA, ndr), un’emozione ...