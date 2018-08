Cesare De Michelis morto | addio al presidente della casa editrice Marsilio | lanciò

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ènella notteDeveneziana. Avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. A darne notizia è la stessa, che ha fatto sapere che Deè venuto a mancare mentre si trovava in vacanza a Cortina d’Ampezzo. È stato uno dei più grandi editori italiani, grande scopritore di talenti, ha lanciato autori come Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro. Non solo, è stato lui a lanciare in italia la moda del giallo scandinavo con la saga Millennium, di Stieg Larsson, cogliendo uno straordinario successo di vendite. Fratello dell’ex ministro socialista, Gianni, insieme avevano fondato lanel 1961. L'articoloDealMargaret Mazzantini e Susanna Tamaro proviene da Il Fatto Quotidiano.