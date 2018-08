Cause e rimedi per il dolore di testa

Stitichezza - le Cause e i rimedi per combatterla : Soffre di problemi di evacuazione il 25% della popolazione. La Stitichezza che colpisce prevalentemente le donne e gli anziani, è un sintomo comune a molte malattie. Si intende per stipsi uno scarso numero di evacuazioni ma anche nella regolarità vanno valutati dimensioni e peso delle feci, la loro

Non riesco ad avere un orgasmo : Cause e rimedi : Frecce elettriche… attraversano il corpo. Un arcobaleno di colori colpisce le palpebre. Una schiuma di musica cade sopra le orecchie. Così Anaïs Nin, scrittrice erotica e amante focosa, descriveva l’orgasmo. Tecnicamente l’orgasmo è un complesso di reazioni neuro-muscolari involontarie, di breve durata, che si ingenerano a seguito della stimolazione fisica e psicologica delle zone erogene e degli organi sessuali. orgasmo femminile e ...

I sintomi della carenza di ferro : dalle Cause ai rimedi - come prevenire l’anemia e gli alimenti consigliati : La carenza di ferro è una condizione molto diffusa ma spesso sottovalutata da gran parte della popolazione. Il ferro è un minerale indispensabile per l’attività dell’emoglobina, molecola che si trova nei globuli rossi e a cui è imputato il trasporto di ossigeno nel sangue. Spesso collegata a patologie come l’anemia (anche se non necessariamente), la carenza di ferro si può manifestare con sintomi più o meno gravi, che possono ...

Pressione alta in menopausa : sintomi - Cause - rimedi naturali : Palpitazioni, tachicardia e nausea sono solo alcuni dei sintomi della Pressione alta in menopausa. Si tratta di un disturbo diffuso soprattutto fra le donne che si trovano a vivere questo momento così delicato della propria vita. I cambiamenti ormonali infatti possono portare ad un aumento della Pressione, causando ipertensione anche in soggetti che in passato non avevano mai sofferto di questa patologia. Si tratta di una malattia da non ...

Aria nella pancia : Cause e rimedi naturali : L’Aria nella pancia (aerofagia) è un fastidioso disturbo che può provocare disagi e imbarazzi: in questo articolo potrete scoprire le cause più frequenti e i rimedi per risolvere il problema. (altro…) The post Aria nella pancia: cause e rimedi naturali appeared first on Idee Green.

Gengivite : Cause e rimedi per ridurre l’infiammazione - vitamina D e alimentazione elementi fondamentali : Come ridurre la Gengivite? Innanzitutto con una dieta sana, ricca di frutta, verdura, Omega 3 e alimenti a basso contenuto di carboidrati. E’ stato osservato che seguire questo tipo di alimentazione per 4 settimane riduce l’infiammazione delle gengive. Lo rivela uno studio presentato a EuroPerio9 di Amsterdam, il congresso mondiale in parodontologia e implantologia promosso dall’European Federation of Periodontology. La ...