CASTELLO ESTENSE - Martedì 14 agosto dalle 19 30 alle 23 30 tante iniziative anche con

CASTELLO ESTENSE - Mercoledì 11 luglio alle 21.15 trasferita la sede dell'appuntamento di 'Lirica in Castello' : 'Nabucco' in scena al Teatro Comunale Abbado anziché in CASTELLO 10-07-2018 / Giorno per giorno Si terrà al Teatro Comunale di Ferrara Mercoledì 11 luglio 2018 alle 21.15 la recita di "Nabucco" ...